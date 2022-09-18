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Стало известно, почему Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ». Оказывается, Килиану обещали трех топовых новичков

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Французское издание JDD открыло новые детали истории о продлении соглашения Килиана Мбаппе и «ПСЖ».

Оказывается, французу сообщили об амбициозном плане клуба. Парижане хотели подписать Левандовского, чтобы играть по схеме 4-4-2 с Килианом и Робертом на острие атаки. Параллельно клуб планировал заставить Неймара уйти.

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Но, как известно, поляк в итоге выбрал «Барселону», да и Неймар никуда не делся. Боссы парижского клуба также обещали Килиану подписать Бернарду Силву и Милана Шкриньяра, как мы знаем, оба игрока пролетели над «Парк де Пренс», как фанера над Парижем.

Возможно, именно поэтому мы сейчас наблюдаем за конфликтами Мбаппе и Неймара, ведь перед подписанием нового контракта француз ожидал, что бразильца в команде не будет.

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