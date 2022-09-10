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Месси – лучший, Бернат – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Бреста»

Ислам Слимани Ислам Слимани
Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
Преснель Кимпембе Преснель Кимпембе
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В седьмом туре Лиги 1 «ПСЖ» одержал победу над «Брестом» с минимальным счетом 1:0.

Вопреки ожиданиям фанатов, Лео Месси провел на поле все 90 минут матча и стал лучшим игроком встречи! На 30-й минуте аргентинец навесил в штрафную, после чего Неймар, сумевший подстроиться под мяч, забил в нижний угол ворот соперника. В концовке тайма у Месси был шикарный момент: Лионель получил пас в штрафной, сильно пробил прямо по центру, вратарь «Бреста» сумел парировать удар.

Во второй половине встречи, как и в первом тайме, парижане доминировали, но при этом подопечным Гальтье стало немного сложнее сдерживать рвение соперника. На 70-й минуте у Кимпембе сдали нервы и француз нарушил правила в своей штрафной, за что «Брест» получил право пробить пенальти. Соперник мог сравнять счет, но как же хорош Доннарумма! Джанлуиджи сумел парировать удар Слимани с одиннадцатиметровой отметки.

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В концовке встречи команды немного расслабились. «Брест» будто смирился с поражением, а парижан такой настрой соперника устраивал. Игра закончилась чередой замен, счет на табло не изменился с первого тайма: 1:0 – столичный клуб забирает три очка.

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Бреста»

Футболисты основного состава:

Игроки замены:

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