Конфликт «ПСЖ» и экологов продолжается: Гринпис провел акцию протеста возле «Парк де Пренс», пригнав для Гальтье и Мбаппе песчаную яхту

Одно необдуманное фото, не самая удачная шутка, и во Франции продолжают бушевать экологи.

Экологическая ассоциация организовала демонстрацию перед парижским вольером в знак протеста против поведения Мбаппе и высказываний парижского тренера, которые сочли слишком ироничными в отношении борьбы с изменением климата.

Гринпис собрал дюжину активистов, чтобы «предложить» парижскому тренеру песчаную яхту после его неоднозначных замечаний накануне. Слова Кристофа об очередных поездках клуба на «песчаных яхтах», очевидно, стали катализатором акции.

«Мы привезли песчаную яхту за несколько минут до начала матча «ПСЖ» против «Ювентуса», чтобы бросить вызов Кристофу Галтье и Килиану Мбаппе, чтобы сказать им: «Вы тоже играете роль в этом климатическом кризисе», — признается парижанин Жан-Франсуа Жюльяр - управляющий директор Гринпис Франции.

«Вместо того, чтобы высмеивать серьезную проблему во время пресс-конференции, вы должны подать пример и объяснить нам, как «ПСЖ» может внести свой вклад в усилия по борьбе с изменением климата», — добавляет активист-эколог. «Эти люди имеют значительное влияние во всем мире, у Килиана Мбаппе нет причин высмеивать климатический кризис, как он это делал, мы бы предпочли, чтобы он играл роль посла».

«Мы не ожидаем извинений, но мы ожидаем, что они вернутся к своей точке зрения, скажут, что они сожалеют о своем отношении, что они хорошо осведомлены о климатическом кризисе и что они приложат усилия, чтобы участвовать в борьбе с этот кризис», — заключает лидер.

Атмосфера во время этого мероприятия была довольно спокойной, парижских болельщиков больше всего забавляло присутствие песчаной яхты у стадиона.