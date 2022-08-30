«Суарес и Неймар сделали бы все, чтобы Месси забил»: фанаты заметили один неприятный эпизод с Мбаппе в матче «ПСЖ»

Фанаты в очередной раз обрушили свой гнев на Килиана Мбаппе.

В матче «ПСЖ» против «Монако» француз отреагировал на опасный прострел Нуну Мендеша ударом в касание, но Лео Месси находился в наиболее выгодной позиции. В итоге парижане так и не смогли забить в этой атаке:

Болельщикам такое поведение Мбаппе не понравилось, вот что они пишут в соцсетях:

💭 «Этот пас Мендеша идеально подходил Месси, но вмешался Мбаппе».

💭 «Буквально на прошлой неделе Нуну Мендеш отдал точно такой же пас Месси, и тот забил. Очевидно, что в этот раз они планировали сделать так же, но Мбаппе решил все испортить».

💭 «Идеальный кросс Нуну Мендеша, Месси делает забегание… а потом появляется Мбаппе…».

💭 «Мбаппе и Месси никогда не сработаются. У него совсем нет опыта! Суарес и Неймар сделали бы все, чтобы Месси забил этот гол!».

Игра между «ПСЖ» и «Монако» закончился со счетом 1:1. Матчи столичной команды в новом сезоне действительно показывают, что дуэт Неймара и Месси, который появился еще в «Барсе», прекрасно справляется и без помощи Мбаппе. Может, парижанам прикупить Суареса? Время до закрытия трансферного окна еще есть.