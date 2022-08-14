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Высокий прессинг и еще четыре позитивных момента игры «ПСЖ» против «Монпелье»

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Игроки «ПСЖ» в очередной раз продемонстрировал отличную игру в атаке, забив пять мячей в ворота «Монпелье». Соперник выступил достойно, но в конечном итоге сдался под натиском парижан. 

Подводим итоги матча, выделив пять позитивных моментов игры «ПСЖ». 

Отличное использование крайних защитников

Наконец, «ПСЖ» удается полностью использовать потенциал Мендеша и Хакими. В атакующих фазах защитники создают опасность в штрафной, своей игрой позволяя Месси, Неймару и Мбаппе сосредоточиться на центре атаки, это придает игре остроты. 

Неймар в огне

Неймар сдержал обещание, данное им во время предсезонки, тогда он заявил, что все вернется на круги своя. Бразилец в очередной раз провел огненный матч: он забил два гола, Ней мог записать на свой счет и третий мяч, но гол был отменен из-за офсайда. 

Стопроцентная вовлеченность всех игроков

Все мы знаем, что схема Галтье 3-5-2-1 требует участия всех игроков, чтобы достигнуть баланса между атакующей и оборонительной фазами. Последние матчи показывают, что баланс найден: от всех игроков чувствуется максимальная отдача.   

Впечатляющий высокий прессинг

Парижане просто задушили «Монпелье» высоким прессингом, организованным тремя нападающими и пятью полузащитниками, которые не давали сопернику передохнуть, об этом говорят 14 перехватов «ПСЖ» во время встречи.

Успешный старт Саншеша

О лучшем португалец и мечтать не мог! В первом же матче за новый клуб Саншеш сумел забить. Кажется, теперь Ренату уверен в своем будущем во французской столице. Думается, такой старт облегчит ему оставшуюся часть сезона.

 

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