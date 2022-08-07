Сложное детство Лионеля Месси: почему аргентинцы требовалось лечение, чтобы улучшить свой рост?

В юном возрасте Лионель Месси нуждался в лечении, он страдал от редкого заболевания – дефицита гормона роста. Футболист в детстве был существенно ниже своих ровесников.

В возрасте 11 лет Лео Месси подтвердили диагноз ДГР, и хотя такие аргентинские клубы, как «Риверплейт» и «Олд Бойс» хотели видеть Лео у себя, они не были готовы финансировать его лечение.

Что такое ДГР?

Дефицит гормона роста – это расстройство, вызванное нарушением функции гипофиза, расположенного у основания головы. Эта железа отвечает за выработку гормонов роста, которые позволяют детям расти и контролирует плотность костей, эластичность мышц и распределение жировых отложений у взрослых.

Лечение может быть назначено пациенту в виде терапии гормоном роста человека, которая в то время стоила более 900 долларов в месяц и должна была проводиться на протяжении минимум двух лет. Семья Месси не могла себе позволить такое дорогостоящее лечение сына.

Однако, несмотря на поставленный диагноз, Месси был очень талантливым юным футболистом. В итоге о его истории узнали в «Барселоне», клуб заключил с ним соглашение, отцу Лео обещали должность в системе скаутинга «Барсы» с доходом в 42 000 евро в год.

Юный Лео присоединился к Ла Масии и получил необходимое медицинское лечение. Он быстро поднимался в клубной иерархии и в итоге 16 ноября 2003 года дебютировал за основную команду «Барселоны» в товарищеской игре против «Порту».

Лечение Месси вызвало огромную критику со стороны соперников, которые обвиняли его в использовании лекарств для улучшения своей игры.

Однако состояние миниатюрного аргентинца было довольно серьезным, и если бы его не лечили, он превратился бы в хрупкого человека с низкой плотностью костей, что не позволило бы ему играть в футбол. Без лечения рост Месси составлял бы около 150 см. В настоящее время его рост 170 см, но он по-прежнему является одним из самых невысоких игроков в этом виде спорта.

Мы все знаем, как сложилась дальше карьера Лео Месси. Семикратный обладатель Золотого Мяча добился огромных успехов с «Барселоной», а с лета прошлого года он выступает за «ПСЖ».