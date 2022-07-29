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На этой неделе Месси может выиграть 41-й трофей. До рекорда Алвеса – 3 Кубка

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В это воскресенье отличный шанс приблизиться к достижению бразильца.

Лионель Месси может выиграть свой 41-й Кубок на этой неделе – в воскресенье «ПСЖ» встретится с «Нантом» в Trophee des Champions  - французском Суперкубке, в матче встречаются победители Лиги 1 и Кубка Франции.

«ПСЖ» — явный фаворит на победу, учитывая состав парижан и, конечно же, «фактор Месси».

Дани Алвес занесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству трофеев за карьеру, выигранных футболистом – у него их 43.

Тем не менее, в этом сезоне «ПСЖ» поборется за три главных трофея, а это означает, что Месси может побить рекорд Алвеса, если парижане наконец выиграют Лигу чемпионов в мае следующего года и еще два национальных титула.

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