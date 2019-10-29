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Бышовец или Газзаев? Онопко или Смертин? Очень сложный тест про сборную России

Теги Сборная России по футболу Футбол

Sports.ru и платежная система Мир спрашивают.

Сборной России по футболу осталось провести в отборочном турнире Евро-2020 всего два матча: с Бельгией в Петербурге и с Сан-Марино на выезде.

К этим матчам мы вместе с платежной системой Мир придумали очень сложный тест по истории сборной России – пройти его смогут только самые верные болельщики. Те, кому это удастся, получат шанс выиграть поездку в Сан-Марино! Главное только, чтобы у вас был загранпаспорт и открытый Шенген, и вы поделились результатом в открытом аккаунте в Фейсбуке или ВК с хештегом #МирЗаРоссию.  

Поехали! 

Если у вас не отображается тест, нажмите на ссылку

 

 

 

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