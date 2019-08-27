Тест: отгадайте футболиста сборной России по загранпаспорту

Надо вспоминать еврокубки.

Футболисты летают чаще среднестатистических россиян – одних только выездов в чемпионате России набирается полтора десятка. У сборников и тех, кто играет в Еврокубках, добавляются перелеты за границу. Сможете отгадать по штампам в загранпаспортах, какого футболиста сборной России мы загадали?

Важно: учитываются только перелеты для участия в официальных (нетоварищеских) матчах. Перелеты на отдых, на сборы и товарищеские матчи не считаются. Для того чтобы правильно ответить на вопросы, нужно помнить карьеру игроков как в клубе, так и в сборной. Если в какую-то страну россиянам не нужна виза/можно ездить по внутреннему паспорту, мы считаем, что футболист ездил по заграну.

Среди всех, кто сделает репост результата в VK или Facebook с хэштэгом #МирЗаРоссию, Sports.ru и НСПК «Мир» разыграют возможность поехать на матч Россия – Казахстан, который пройдет 9 сентября в Калининграде (оплачивается перелет и проживание, а также предоставляется два билета на матч).

В конкурсе участвуют только репосты, сделанные до 22:00 30 августа. При этом у вас должна быть открыта страница и вам должно быть от 18 лет.

Удачи!

Если тест у вас не загрузился, откройте его по ссылке.