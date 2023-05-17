56 комментариев

Смотрим.

Как показывает статистика, лучшие команды регулярок обычно играют на Западе – с 2012 года Кубок Континента выигрывали клубы только этой конференции. С Кубком Гагарина ситуация не такая однозначная, но, опять же, за последние 11 полноценных розыгрышей счет 7-4 не в пользу Востока.

Можно считать, что самые важные события чемпионата-2023/24 будут разворачиваться именно здесь. И сейчас поймете почему.

Зарплатная ведомость – 340 млн рублей (65 млн до пола зарплат). Здесь и далее – по данным рейтинга зарплат «Спорт-Экспресса».

Главная звезда. В прошлом сезоне пара вратарей Дорожко – Шикин дотащила команду до плей-офф – и в этом многое тоже зависит от нее. Да, есть качественные легионеры, остались Кара, Яремчук, но, что это в итоге будет за «Витязь», понять сложно. Вряд ли в курсе даже сами хоккеисты. Без надежной игры вратарей успеха можно не ждать.

За кем следить из молодежи. Станислав Яровой провел настолько успешный первый сезон в КХЛ, что его решила задрафтовать «Каролина» – хотя ему уже было 19, а по возрасту он выходил на драфт два года назад. В «Витязе» ему давали довольно много времени (айстайм – 14:11), а в этом сезоне он должен получить еще больше – и выбить планку в 20-25 очков.

Когда уволят тренера. В любой момент сезона, когда руководству покажется, что «Витязь» посыпался. Возможно, еще до зимы.

Назначение Александра Завьялова до сих пор кажется какой-то странной авантюрой – он всю жизнь проработал в роли ассистента. Руководство клуба говорит, что хочет видеть от команды зрелищный и современный хоккей – и при этом с гордостью вспоминает, что новый главный работал с Билялетдиновым и Скудрой. Какая-то каша. А ведь Буцаев, который вывел «Витязь» в плей-офф-2023, все еще безработный.

Главная интрига сезона. Кого из молодежи «Витязя» присмотрит себе СКА на следующий чемпионат?

Чем закончится регулярка. Отпуском. Подмосковный клуб не выйдет в плей-офф, а заканчивать чемпионат будет уже с другим тренером на скамейке.

Зарплатная ведомость – 396 млн (9 млн до пола зарплат).

Главная звезда – Ник Меркли. Белорусская команда растеряла многих легионеров, приносивших очки, но лучшего снайпера прошлого сезона удалось сохранить. Конечно, новый набор североамериканцев уже при клубе, но именно с Меркли, которому подняли зарплату почти в два раза – с 16 до 29 млн – будет первый спрос.

За кем следить из молодежи. Вообще в Минске много интересных парней, на которых стоит посмотреть – даже не считая 21-летнего вратаря Алексея Колосова, отданного «Филадельфией» в аренду. Например, задрафтованные этим летом Вельмакин, Мороз, Звягин. Но уже абсолютно взрослой игры ждут от 20-летнего Александра Суворова, который в прошлой регулярке стал четвертым снайпером и восьмым бомбардиром «Северстали» (13+11) и неплохо показал себя в плей-офф.

Когда уволят тренера. Не в этом сезоне. Дмитрий Квартальнов не для того возвращался к работе, чтобы так быстро получить выходное пособие. К тому же тренера вообще никогда не отправляли в отставку посреди сезона – наверняка доработает контракт и тут. Куда интереснее хоккей, который он поставит команде – нынешнее «Динамо» явно будет отличаться от квартальновского «Ак Барса».

Главная интрига сезона. Сколько игроков минского «Динамо» на самом деле клиенты Никиты Квартальнова?

Чем закончится регулярка. Подготовкой к плей-офф, который вряд ли начнется домашними матчами, но при определенных условиях может затянуться даже до второго раунда.

Зарплатная ведомость – 775 млн.

Главная звезда – Никита Гусев. Один из лучших бомбардиров в истории КХЛ довольно быстро нашел себе клуб, на этот раз не отвлекаясь на мечты про НХЛ. Все межсезонье его наигрывают в связке с Уилом (третьим, видимо, будет Морозов) – и канадец уже стал лучшим летним бомбардиром «Динамо». Гусев включится на полную в первом же матче сезона – тем более, там СКА в соперниках.

За кем следить из молодежи. «Динамо» много доверяет игрокам, которые подходят под лимитчиков – например. в прошлом сезоне Буруянов провел 35 матчей, а Никонов – 55. Но в этом сезоне им уже исполнился по 21, и москвичам надо искать новые надежды. Больше всего интригует игра 17-летнего Игоря Чернышова, который уже дебютировал в КХЛ и даже забил гол. Молодежную команду он явно перерос, хочется чаще видеть его во взрослом хоккее.

Когда уволят тренера. Не в этом сезоне. Контракт Алексея Кудашова и его тренерского штаба рассчитан еще на год – и раньше весны 2024-го с ним прощаться не будут. Если только не какие-нибудь изменения в руководстве «Динамо» – чего, к слову, на 100% исключать нельзя.

Главная интрига сезона. Сколько натурализованных североамериканцев будет у команды к концу чемпионата?

Чем закончится регулярка. Местом в топ-4 на Западе. И с учетом перекрестного плей-офф есть шанс дойти до полуфинала Кубка Гагарина.

Зарплатная ведомость – 530 млн.

Главная звезда - Брэндон Йип. Нападающему уже 38 лет, он 15-й по зарплате в команде, но все еще ее лидер, капитан и главная ударная сила в атаке. Один из немногих игроков здесь, которые могут выбить 40 очков. Возможно, конкуренцию в гонке бомбардиров «Куньлуня» на этот раз ему составит Спенсер Фу.

За кем следить из молодежи. Самый юный игрок этого состава – 19-летний Никита Парфенюк, отданный Минском в аренду. Вот за защитником, вернувшимся из OHL, и будем наблюдать – тем более, что остальные игроки старше 23 лет.

Когда уволят тренера. Судя по тому, что руководство клуба не искало нового тренера, а поставило Виктора Игнатьева, лишь год отработавшего ассистентом в «Куньлуне» и вообще без опыта главным, особых целей у клуба на сезон нет (традиционно). Похоже, на этот сезон Игнатьев в безопасности при любом исходе.

Главная интрига сезона. Соберет ли хотя бы один домашний матч «Куньлуня» – с командами не из Москвы, Омска и Питера – тысячу болельщиков?

Чем закончится регулярка. Поиском новых канадцев с китайскими корнями – для следующего сезона.

Зарплатная ведомость – 819 млн.

Главная звезда – Максим Шалунов. Вообще у Ярославля довольно ровный в плане медийности состав, но 90 млн за сезон получает только он – с него и будет особый спрос. От него будут ждать не меньше, чем в прошлом чемпионате (29+13), но с большей результативностью в плей-офф. И Шалунов на это способен.

За кем следить из молодежи. Драфт НХЛ-2023 подогрел интерес к двум 18-летним первораундникам – защитнику Дмитрию Симашеву и нападающему Даниилу Буту. Оба уже играли в КХЛ в прошлом сезоне, но теперь с них будут спрашивать заметно больше.

Когда уволят тренера. Точно не во время чемпионата. Отставка Игоря Никитина возможна, только если руководство клуба вдруг решит, что команда из года в год топчется на месте. Если «Локомотив» пройдет два раунда плей-офф, все будет в порядке.

Главная интрига сезона. Повлияет ли новый спонсор (из букмекеров) на медийную активность клуба, которая традиционно близка к нулю?

Чем закончится регулярка. Третьим-четвертым местом на Западе. Ключевой момент – на кого с Востока выйдет Ярославль во втором раунде.

Зарплатная ведомость – 319 млн (86 млн до пола зарплат).

Главная звезда – Даниил Вовченко. С отъездом Андрея Разина ярких персонажей приходится выискивать среди игроков. В качестве лидеров этой «Северстали» должны себя показать как раз-таки Вовченко и Александр Петунин. В пользу первого – статистика последних сезонов, стабильность, а еще собственный телеграм-канал.

За кем следить из молодежи. По привычке хочется назвать Никиту Гуслистова, но ему уже 21 – и с уходом прежних лидеров от него ждут качественного скачка вперед. А из молодых должны о себя заявить два 18-летних нападающих: собственный воспитанник Михаил Ильин и Тимур Муханов, участник сделки по Гераськину. Оба выбраны на драфте НХЛ-2023 и каждого тренеры наверняка проверят в КХЛ.

Когда уволят тренера. Не в этом сезоне. Череповцу удалось выманить Андрея Козырева из «Торпедо», хотя в Нижнем ожидали, что тренерский штаб сохранится. Новый тренер будет не таким медийным, как Разин, но попробует поставить команде яркий атакующий хоккей. Некоторые проблески заметны уже летом.

Главная интрига сезона. Кто будет выше в таблице – «Торпедо» или «Северсталь»?

Чем закончится регулярка. При наличии на Западе «Сочи», «Куньлуня» и «Витязя» сезон для «Северстали» должен продлиться весной. Но в первом раунде вряд ли можно ждать чудес.

Зарплатная ведомость – 971 млн чудесным образом за вечер трансформировались в 896 млн.

Главная звезда – Роман Ротенберг. Даже при наличии в СКА Гальченюка, Толчинского, Никишина, Лайпсика обсуждать в первую очередь все равно будут главного тренера – его трансферные решения или поведение на скамейке. Судя по предсезонному матчу с «Сибирью», Романа это вполне устраивает.

За кем следить из молодежи. За тем, кто сможет пролезть в этот состав. Разумеется, стабильное место в основе получит Матвей Мичков, но к нему уже никто не относится как к новичку, хотя ему нет и 19. Было бы любопытно взглянуть на связку Матвея с 17-летним Иваном Демидовым – и наверняка в СКА несколько раз попробуют это сочетание. На не самых серьезных соперниках.

Когда уволят тренера. Ахахахахахахахаха. Идем дальше.

Главная интрига сезона. Какие вбросы пойдут в медиа под конец сезона, когда СКА посадит очередного лидера на лавку? Как клуб будет усиливаться перед дедлайном при забитом (а то пробитом) потолке? Сколько раз Ротенберг обвинит соперников в жестокости, а судей – в непрофессионализме? Важных интриг – множество.

Чем закончится регулярка. Местом в топ-2 Запада. У СКА слишком много игроков – и это, скорее, сыграет в минус. Кто-то вообще будет лишен практики, кто-то недоволен айстаймом, а в звеньях не будет постоянства – такое бьет по атмосфере и сыгранности. Но даже при таких вводных Питер может пролезть в финал Кубка Гагарина, хотя в титул верится слабо.

Зарплатная ведомость: 468 млн.

Главная звезда – Николай Голдобин. Несколько дней назад был бы Александр Хохлачев, но в клубе расчистили этот статус для новичка из «Магнитки». Голдобину хватит мастерства и таланта, чтобы тащить «Спартак» к победам, но не всегда будет хватать стабильности. В любом случае свои 40-45 очков выбить должен.

За кем следить из молодежи. В прошлом сезоне Даниил Орлов прошел все главные лиги России, а в этом должен больше времени проводить в КХЛ. Понятно, что чаще всего он будет заявлен в третью пару или вообще в роли седьмого защитника, но даже этими шансами 19-летний парень должен пользоваться. Вы вряд ли будете замечать его на льду – он в первую очередь думает о собственных воротах.

Когда уволят тренера. Не для того Алексея Жамнова приглашали, чтобы уволить в первый же сезон. Бывший главный тренер сборной России, кажется, начал работать на результат с самого лета – красно-белые выиграли все 9 матчей в межсезонье. Нет никакой гарантии, что это продолжится в чемпионате, но настрой Жамнова и его команды уже понятен.

Главная интрига сезона. Увидим ли мы Илью Ковальчука в форме «Спартака» до дедлайна?

Чем закончится регулярка. До последнего будут бороться за топ-4 в конференции, но не получится. Могут не пройти и первый раунд – и даже в таком случае сезон будет оценен как удовлетворительный для Жамнова, и он продолжит работу.

Зарплатная ведомость – 347 млн (58 млн не хватает до пола)

Главная звезда – Николай Коваленко. На самом деле, конечно – Игорь Ларионов, но сейчас хочется поговорить про нападающего, который за один сезон совершил сумасшедший скачок в игре, выбил 54 очка и получил контракт с «Колорадо». Понятно, что ничего не было бы без доверия тренера, который уважает исключительно атакующий хоккей. Но у Коваленко действительно есть задатки топ-игрока – и пока он не уехал в НХЛ (сейчас – в аренде), его игрой стоит насладиться.

За кем следить из молодежи. Вариантов хватает, ведь даже защитнику Богдану Конюшкову еще нет 21. Как и Егору Виноградову или Василию Атанасову, например. А эти трое должны зажечь. Но пока стоит присмотреться к 20-летнему защитнику Арсению Варлакову – его выменяли из «Югры», он пока не играл в КХЛ, но у Ларионова этим летом выходит в первой паре.

Когда уволят тренера. Вопрос так вообще не стоит. Основная цель Нижнего Новгорода – построить новую арену, раскрутить хоккей на максимум и заманить туда как можно больше зрителей. Игорь Ларионов для этой задачи подходит идеально. Да, с безбашенным атакующим хоккеем вряд ли можно взять Кубок Гагарина, зато от него можно получать удовольствие.

Главная интрига сезона. Действительно ли яркое «Торпедо»-2022/23 – заслуга в основном Козырева?

Чем закончится регулярка. Плей-офф. Но на этот раз СКА может попасться по сетке раньше, чем весной-2022. Нижегородцам потребуется очень много малины и зелени, если они хотят во второй раунд.

Зарплатная ведомость – 350 млн (55 млн не хватает до пола)

Главная звезда – нет. Довольно ровная команда, где даже легионеры не выделяются на общем фоне. Можно было бы считать это комплиментом, но у лучшего бомбардира команды-2022/23 – Артура Тянулина – всего 13+17. Если повторит в этой регулярке без Мичкова в звене – будет отлично. В общем, пока единственная звезда этой команды – тренер по физподготовке Николай Пронин.

За кем следить из молодежи. Вы вряд ли пройдете мимо игрока с фамилией Морозов и 95-м номером на спине – Александр, которому только 19, этим летом перешел из «Сахалинских Акул». Но как часто он будет показываться в основной команде – неясно. Можно последить за уже известными игроками – Дмитрием Уткиным и Тиграном Ярулиным, им пока всего по 20, но времени в основе должны получить побольше.

Когда уволят тренера. В любой момент. «Сочи», конечно, будет иногда выигрывать – и может быть даже претендовать на топ-8 Запада до Нового года, но все равно по составу эта команда не для плей-офф. Именно поэтому сложно на 100% оценить тренерский потенциал Дмитрия Кокорева, которого уберут первым при затянувшейся серии неудач.

Главная интрига сезона. Какой из своих фармов СКА больше любит – «Сочи» или «Ладу»?

Чем закончится регулярка. Легкой февральской прохладой на набережной моря и планированием отпусков.

Зарплатная ведомость – 867 млн.

Главная звезда – Иван Федотов. Вратарь не играл в хоккей больше полутора лет (и не сыграет еще до января), но именно он – самый узнаваемый и обсуждаемый игрок во всей лиге. Отчасти в этом виноват он сам, отчасти ЦСКА, вцепившийся в растренированного вратаря как в последний кусок хлеба. В итоге из-за эгоизма и упертости армейцев наш хоккей близок к хоккейной войне со всем миром.

За кем следить из молодежи. Конечно же, Прохор Полтапов – причем, не только за игрой, но и за его интервью. Отличный пример того, что 20-летние хоккеисты умеют красиво излагать свои мысли. А еще красиво забивать. Эту предсезонку он считает неудачной для себя – но это только лишнее подтверждение того, что в регулярке исправится.

Когда уволят тренера. Когда Сергей Федоров проиграет финал или когда забудет поблагодарить в интервью Игоря Сечина. И то, и другое маловероятно. Армейцы в плане игры выглядят машиной, и если решат вопрос с вратарем – возьмут третий кубок подряд, а Ротенбергу напомнят про фразу, что у ЦСКА закрывается чемпионское окно.

Главная интрига сезона. Можно ли взять титул без топ-вратаря?

Чем закончится регулярка. Уверенным местом среди двух лидеров на Западе. Сложно сказать, кто из армейцев будет первым, но до полуфинала должны дойти обе команды. Может, даже до финала.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Гальперин, Владимир Федоренко, Павел Бедняков, Владимир Астапкович; istagram/dynamo_ru; hcdinamo.by; hcsochi.ru; vk/krs_central, torpedonn