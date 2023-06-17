Ничего себе компания.

Иван Барбашев в «Вегасе» – главная русская победа в сезоне НХЛ. Переход за неделю до дедлайна из «Сент-Луиса» в «Вегас» обернулся чемпионским перстнем – причем уже вторым в его карьере.

Мы уже рассказывали, почему Иван настолько крут и как он так быстро влился в состав команды, что в итоге заиграл в первом звене с Айкелом и Маршессо. Если совсем коротко, то в двух гифках:

он не только идеально справлялся с силовой работой в ударном звене,

но и активно успевал творить сам.

А чуть подробнее – текстом:

В этом плей-офф Иван набрал 18 (7+11) очков в 22 играх – пятый результат в чемпионском «Вегасе» и десятый во всей лиге. Четыре года назад, когда «Сент-Луис» брал Кубок Стэнли, его статистика была куда скромнее (3+3 за 25 матчей), а роль и игровое время (12:27 вместо 15:33) в четвертом звене заметно ограниченнее. Но и тогда своей работой он заслужил титул на все 100%.

В истории НХЛ было еще только три русских игрока, которые брали Кубок Стэнли с двумя разными клубами. Вспомним о них.

Сергей Зубов, защитник, «Рейнджерс»-1994 и «Даллас»-1999

Кубок Стэнли-94: 22 матча, 19 (5+14) очков, 0 штрафа, «+10»

Кубок Стэнли-99: 23 матча, 13 (1+12) очков, 4 минуты штрафа, «+13»

Лучший русский защитник в истории НХЛ брал свои трофеи в абсолютно разных статусах. В 1994 году – практически новичком; это был, по сути, его первый полноценный сезон. Второй Кубок Стэнли – уже как один из главных и самых ярких защитников лиги, но в одной из самых оборонительных команд.

Обстоятельства тоже отличались: в Нью-Йорке была целая русская банда (+ Ковалев, Немчинов, Карповцев), а в Техасе он был единственным из наших (Сергей Гусев ушел по ходу регулярки в «Тампу») в окружении Модано, Халла, Ньюиндайка, Белфора, не понимающих по русски. Но и в том, и в другом случае он с одинаковой эффективностью решал в атаке (хотя Зубов в «Рейнджерс» и в «Далласе» – это два абсолютно разных игрока).

Болельщики «Рейнджерс» навсегда запомнят две его результативные передачи в седьмом матче финала с «Ванкувером», а «Далласа» – надежную игру (меньше 24 минут у него ни разу не было) и 0+3 в «низовой» финальной серии с «Баффало».

Кстати, в момент этой передачи на Брайана Лича Зубов уже играл с раздробленной ключицей.

«Как и любому максималисту, мне бы хотелось иметь больше кубков в своей коллекции. Спортсмен испытывает непередаваемые ощущения, когда держит в руках завоеванный потом и кровью приз. Считаю, что я недосчитался нескольких Кубков Стэнли», – говорил он потом в интервью «Невскому времени». Его команды действительно заходили далеко – даже «Питтсбург», карьера в котором у Зубова не особо задалась, был в шаге от финала.

Олег Твердовский, защитник, «Нью-Джерси»-2003 и «Каролина»-2006

Кубок Стэнли-2003: 15 матчей, 0+3, 0, «-4»

Кубок Стэнли-2006: 5 матчей, 0+0, 0, «-1»

У Твердовского получилась неплохая карьера за океаном (11 сезонов, 713 матчей), хотя в сравнении с Зубовым это все, конечно, очень скромно. В 1994 году Олег был задрафтован под вторым номером «Анахаймом», куда сразу и поехал – но о Кубке Стэнли, понятное дело, в клубе тогда и не задумывались. А когда задумались – Твердовский был уже в «Финиксе», пытался преодолеть первый раунд (и в первой попытке вылетел от «Анахайма»). Грустное совпадение, но с момента второго пришествия защитника в «Дакс» диснеевская команда снова прекратила попадать в плей-офф. Хотя он был лучшим ее защитником и одной из главных звезд.

Тем интереснее, что оба своих Кубка Стэнли он взял в командах, куда заглядывал на один сезон. Период 2003-2006 вообще получился для Твердовского насыщенным трофеями: два Кубка Стэнли, титул чемпиона России и победа в Кубке европейских чемпионов – в Омске в тот двухлетний приезд его любили не меньше, чем Яромира Ягра.

При этом сезон-2002/03 в «Нью-Джерси» никак не назвать удачным для него. В клубе были счастливы такому новичку, а главный тренер Пэт Бернс перед сезоном поражался защитнику, у которого четыре режима скорости. Но заметную часть ожиданий и отношения сломало сотрясение, которое пришлось подтверждать у независимых врачей – что очень не понравилось клубу. Интересно, что больше трех сезонов до этого он не пропускал ни одного матча! «Дэвилс», кстати, на дедлайне чуть не обменяли Олега в «Монреаль» на Патриса Брисбуа, но канадец отказался наотрез, лишив себя Кубка Стэнли.

Зато он достался Твердовскому, которому все же доверили 15 из 24 игр в том плей-офф – в том числе 6 в финале против – та-дам! – «Анахайма»! В одном из матчей Олег набрал 0+2, а «Девилс» выиграли 3:0. На последнюю игру Твердовский не вышел – уступил место легендарному Кену Данейко в его последней игре в карьере (хотя счет в серии был 3-3). И «Нью-Джерси» взял титул, хотя было понятно, что с Твердовским их пути разойдутся.

В НХЛ Олег вернулся после двухлетней паузы. В «Каролине» обещали ему и игровое время, и спецбригады, а от Твердовского ждали очков – команде очень нужен был атакующий защитник. Но в итоге он стал только четвертым среди игроков обороны по голам и передачам – и в плей-офф главный тренер «ураганов» Питер Лавиолетт отправил его в запас после первого же матча. Потом выходил еще четыре раза, но на 2-5 минут, не больше. Но свой кубок он все же получил – и неожиданно привез его в Омск, где отыграл два сезона.

Сергей Немчинов, нападающий, «Рейнджерс»-1994 и «Нью-Джерси»-2000

Кубок Стэнли-1994: 23 матча, 2+5, 6 минут штрафа, «+1»

Кубок Стэнли-2000: 21 матч, 3+2, 2 минуты штрафа, «+1»

Немчинов не из тех нападающих, кто пачками набирает очки (хотя в дебютный сезон у него были приличные 30+28), но тот, кого все клубы мечтали бы видеть центром третьего-четвертого звена. Такие в определенный момент ценились даже больше – звезд в «Рейнджерс» и так хватало, даже русских.

«В одной руке у вас Немчинов, который был почти военным, ролевым солдатом, а в другой – Ковалев, который был Питером Пэном. Мы доказали, что можно побеждать с русскими», – вспоминал менеджер клуба Нил Смит. Он был строителем той чемпионской команды и прекрасно знал, кого и на какую позицию берет. Немчинов, пожалуй, был самым исполнительным из российской четверки – и выполнял требования Майка Кинэна на 100%, а может быть даже и больше. Возможно, потому что лучше понимал по-английски.

Но в Кубке Стэнли-1994 Сергей был полезен не только в плане сдерживания соперника, но и в атаке. Вот гол, который он полностью придумал в третьем матче финала с «Ванкувером» (правда, его записали на Гленна Андерсона – он подставил), и который в итоге стал победным.

Любопытно, что оба Кубка Стэнли Немчинов взял, обламывая по ходу плей-офф команды Павла Буре: «Ванкувер» в финале-1994, а «Флориду» – в первом раунде-2000. Тогда 36-летний Немчинов играл за «Нью-Джерси» и вместе с Брылиным специально выходил против тройки Русской ракеты. Итог серии – 4-0, Немчинов сделал дубль в последнем матче.

Хотя к тому времени от ветерана (он был старше всех в команде) больше ждали именно надежных действий в своей зоне, особенно в спецбригадах. Меньшинство «Девилс» с Немчиновым было не только топовым в том плей-офф, но и в истории лиги вообще. Именно за счет правильной игры в обороне «Нью-Джерси» взял кубок в битве с «Далласом» – хотя, конечно, это был не самый зрелищный хоккей.

Вообще интересно, что кубков у Немчинова теоретически могло быть больше, но только не в этой команде. Генеральный менеджер «Рейнджерс» Нил Смит вспоминал: «Немчинов был тем, кого я хотел задрафтовать в «Детройт», когда был там главным скаутом, и они не хотели, чтобы я его брал. Так что я подождал год и взял его в Нью-Йорке».

Фото: East News/AP Photo/Gregory Smith