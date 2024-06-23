Осьминог Пауль – легенда: угадал 12 из 14 матчей, выбесил Марадону, попал в рекламу Pepsi

Русские хотели купить за 100 тысяч евро.

Сборная Германии мощно стартовала на домашнем Евро: 5:1 с шотландцами, которые ни разу не ударили по воротам, и уверенные 2:0 с венграми. Но победа немцев никого не удивила: за день до матчей орангутан Вальтер из дортмундского зоопарка предсказал успех команды Нагельсманна.

Подобные истории обвязывают каждый крупный турнир: животные-оракулы якобы предсказывают исходы матчей. Например, в 2012-м была слониха Читта, на Евро-2016 – пингвин. На чемпионате мира в России и Евро-2020 предсказателем был кот Ахилл из Санкт-Петербурга, которому в 2021 году даже оформили FAN ID.

Традиция пошла от феномена осьминога Пауля, который угадывал победителя в матчах Евро-2008 и ЧМ-2010. Но никто из последующих прогнозистов так и не смог приблизиться к результату головоногого.

У Пауля 86% верных прогнозов – на ЧМ-2010 8 из 8! В соцсетях пытались его разоблачить

По официальной версии, осьминог родился в Центре морских животных в Англии в 2008 году – оттуда его чуть позже перевезли в небольшой океанариум немецкого Оберхаузена. Именно в Германии Пауль занялся прогнозами – на Евро-2008.

Осьминогу опускали в аквариум два лотка с едой, на которых были приклеены флаги стран. Пауль выбирал ту, которая должна была победить в предстоящем матче. Почти все прогнозы – на матчи сборной Германии. Интересно, что у осьминога даже не было возможности поставить на ничью.

На Евро-2008 прогнозист только разминался: Пауль ошибся уже на втором матче. Тем более, осьминог всегда выбирал Германию.

Но на ЧМ-2010 о Пауле узнал весь мир: угадал победителя во всех матчах, включая финал.

В Оберхаузене выстраивались очереди, чтобы посмотреть на оракула –возле аквариума с осьминогом даже появился сотрудник-телохранитель. Некоторые букмекерские конторы принимали ставки на предсказания. Президент Национальной ассоциации букмекеров России Олег Журавский объяснял: если бы Пауль ставил по 50 тысяч евро на первые шесть матчей Германии, то заработал бы миллион евро.

Но всемирная экологическая организация PETA просила отпустить прогнозиста на волю: «Чтобы не только футбольные болельщики, но и Пауль смог отпраздновать победу в субботу (победа Германии над сборной Аргентины в 1/4 финала – Спортс), немецкое отделение РЕТА просит дать ему свободу».

Администрация океанариума отказала: осьминог, рожденный в неволе и привыкший к уходу, может погибнуть в естественных условиях.

Влиятельность Пауля к концу чемпионата мира была настолько большой, что перед финалом и нидерландские, и испанские СМИ выкладывали поддельные фотографии с предсказаниями осьминога.

В соцсетях пытались разоблачить оракула. Было несколько версий. Например, в лоток сборной Германии насыпали больше корма (или как-то иначе подталкивали именно к флагу немцев) – необъяснимы два прогноза Пауля против немцев. После победы испанцев в финале появилась теория, что осьминога привлекает желтый цвет на флаге – опровергается победой Сербии над немцами, которую предугадал Пауль.

Пошли слухи, что осьминог действительно может предсказывать будущее. Но эксперты и ученые предположили, что это все-таки везение. Хотя один из сервисов азартных игр посчитал, что вероятность правильного угадывания первых шести матчей ЧМ-2010 составляла 1 к 408!

Хейтеры осьминога: аргентинцы и немцы угрожали зажарить, Марадона радовался его смерти

Популярность осьминога стремительно росла, поэтому во время ЧМ ему завели страничку в Facebook.

Но не все в соцсетях признавали величие Пауля. Первые угрозы пошли от фанатов Аргентины, которым он предрекал вылет в четвертьфинале от немцев: обещали сварить моллюска, некоторые шеф-повара выкладывали рецепт приготовления осьминога с гарниром. Все-таки Пауль не ошибся.

Следующий прогноз – поражение сборной Германии в полуфинале. И снова хейт: теперь местные фанаты хотели скормить его акулам или сделать из него салат из морепродуктов. Осьминог снова угадал с победителем.

За Пауля вступились испанцы, которые предлагали политубежище. Высказался даже премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро: «Я беспокоюсь за осьминога. Думаю, его необходимо защитить».

В октябре 2010-го осьминог умер. Диего Марадона, который тренировал аргентинцев на чемпионате мира, не особо расстроился: «Я рад его смерти. Это из-за него мы проиграли на ЧМ».

Паулю посвятили песню, хотели купить за 100 тысяч евро и сделать послом заявки на проведение ЧМ

Но были и фанаты. Американский музыкант Пэрри Грипп записал о прогнозисте песню – вот несколько строчек из припева: «Пауль! Пауль! Мы любим осьминога Пауля! Ты выбираешь победителя, когда садишься ужинать. Мы любим тебя, осьминог Пауль»!

А в рекламном постере для Pepsi в 2010-м засветился осьминог, держащий в щупальцах баночку. Очевидно, отсылка к Паулю.

В том же году пошли слухи о выкупе осьминога: испанский бизнесмен предлагал 30 тысяч евро, чтобы привезти Пауля на гастрономический фестиваль – как гостя. А букмекерская компания «Лига Ставок» хотела за 100 тысяч евро привезти Пауля в Россию!

Предметное предложение поступило из Мадрида: местный океанариум гарантировал уход за осьминогом и был готов заплатить любые деньги. Снова отказ. «Мы не ведем переговоров с мадридским зоопарком. И мы ничего не знаем об обмене Пауля на другое животное и трансферной сумме сделки», – говорила пресс-атташе океанариума из Оберхаузена.

В августе появилась совсем абсурдная новость: осьминога пригласили в качестве посла заявки Англии на проведение чемпионата мира 2018 года. Возможно, из-за того, что Пауль родился именно в Англии.

В октябре 2010-го осьминог Пауль умер от старости. В Оберхаузене в тот день приспустили национальные флаги.

«Успех Пауля сделал его чуть ли не важнее самого чемпионата мира. Мы думаем о том, чтобы устроить на нашей территории небольшой мемориал со скромным памятником. Пусть такие почести для морского животного и кажутся странными, но Пауль заслужил такую популярность при жизни. Так что это кажется наиболее правильным решением», – сказала директор местного океанариума. Памятник в честь Пауля действительно поставили.

Спустя несколько лет появились новые предсказатели – их искали буквально везде, даже на Сахалине (осьминог Пашка). А в том же океанариуме Оберхаузена объявили о «новом Пауле», который якобы учился предугадывать исходы матчей еще при жизни легендарного осьминога.

Но Пауля никто не превзошел.

Фото: Gettyimages.ru /Chris McGrath; eastnews.ru /PATRIK STOLLARZ, ROLAND WEIHRAUCH; Roland Weihrauch/Global Look Press