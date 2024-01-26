Марокканец из «Аль-Насра» в 2019-м забил больше Роналду-2023, но не получил приз Марадоны. Почему?

Новая странная премия от Globe Soccer Awards.

Роналду мощно провел 2023 год: хотя и уехал в Саудовскую Аравию, продолжает стабильно забивать – 54 гола за 59 матчей. Криш стал лучшим бомбардиром года и чуть не забрал игрока года в Азии (да, там необязательно голосовать за азиатов: можно и за футболистов, которые играют в АФК).

А Globe Soccer Awards, где подводят итоги календарного года и награждают лучших, вручил португальцу специальный приз имени Марадоны как лучшему бомбардиру 2023-го. Не все оценили: в соцсетях арабские фанаты неожиданно вспомнили про марокканца Абдерразака Амдаллу из «Аль-Насра». По данным местных медиа, в 2019 году он настрелял 57 голов (для сравнения: официальный лучший бомбардир-2019 Левандовски забил 54), но никакой премии не получил.

Это правда?

Не совсем. На Transfermarkt 54 гола вместо 57. Прямо как у Роналду-2023 и Левандовского-2019.

• Мы все внимательно пересчитали и скорее склоняемся к версии Transfermarkt: оба забили по 54 гола. Но у Амдаллы на 23 матча меньше!

• Globe Soccer Awards все-таки не оставила марокканца без награды: по итогам 2019-го ему вручили приз лучшего арабского игрока года.

Абдерразак Амдалла – это кто? Участвовал в феерии Марокко на ЧМ, сейчас во всем копирует одноклубника Бензема: носит такие же наушники и повязку на руке

У Амдаллы получилась необычная карьера: начинал на родине в Марокко, потом неожиданно уехал в чемпионат Норвегии на сезон. Дальше пошла Азия: Китай, Катар и Саудовская Аравия.

Но среди саудовцев Амдалла – звезда. За 4 сезона он трижды становился лучшим бомбардиром лиги и стал лучшим игроком сезона-2018/19. А еще он на втором месте в списке бомбардиров за всю историю «Аль-Насра» – забил 112 голов за 108 матчей!

За сборную Марокко Амдалла дебютировал еще в 2012-м, но за это время сыграл лишь 24 матча. В 2019 году он объявил о завершении карьеры в сборной (местные СМИ писали о конфликте с тренерским штабом). А спустя несколько месяцев, когда на пресс-конференции главного тренера спрашивали о возможном возвращении нападающего, он молча показал распечатку с постами Амдаллы в инстаграме (кстати, у Амдаллы там больше миллиона подписчиков!) о том, что он больше никогда не наденет футболку сборной.

Футболку сборной он все-таки надел: спустя три года попал в заявку сборной на чемпионат мира и согласился вернуться. На турнире обычно выходил во втором тайме, без результативных действий. Запомнился только тем, что в в концовке полуфинала запорол опасный момент при счете 0:1 (а спустя пару минут французы забили второй). На Кубок Африки Амдаллу не вызвали.

В 2022-м перешел из «Аль-Насра» в «Аль-Иттихад» и стал чемпионом Саудовской Аравии. Летом к нему приехал Карим Бензема и попросил отдать девятый номер, под которым играл Амдалла. Марокканец согласился и взял 99-й: «Любому игроку, который приходит в команду, мы рады. Мы ведь великие игроки и привыкли к конкуренции и соревнованиям: как снаружи, так и внутри команды».

Но местные журналисты пишут, что Амдалла не отходил от француза с его первого дня в команде. И во всем ему подражал: марокканца замечали в такой же одежде и наушниках, как у Бензема. По слухам, Абдерразак теперь даже стрижется у того же барбера.

А спустя пару месяцев после приезда француза Амдалла вышел на игру с повязкой на правой руке.

Стиль Бензема помогает: марокканский нападающий в этом сезоне забил даже больше своего идола (10, у Бензема – 9).

Вселенная Globe Soccer Awards: странные номинации (например, лучшая молодежная академия в Африке), Роналду – игрок века

По итогам 2023 года Криш забрал три награды от Globe Soccer Awards: приз имени Марадоны, лучший игрок Ближнего Востока и игрок года по версии болельщиков.

Globe Soccer Awards организовали в 2010-м Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. У премии много крупных спонсоров, церемония награждения всегда проходит в Дубае. Лучших определяют голосованием болельщиков и экспертов. Например, в этом году в числе экспертов были Тотти, Касильяс, Гаттузо, Фигу, Конте и Капелло.

По слухам, один из создателей премии – Жорже Мендеш, бывший агент Роналду. Результаты действительно заставляют задуматься: чаще всего за историю Globe Soccer Awards игроком года признавался Роналду – 6 раз (для сравнения: Месси выиграл только в 2015-м). Еще были награды главного бомбардира всех времен и лучшего игрока по мнению болельщиков. А за 14 лет вручения премии лучшему агенту года Жорже Мендеш только дважды не забрал награду. Полный абсурд был в 2020-м: тогда Globe Soccer Awards признали Роналду игроком века, а Мендеша – агентом века. Правда, в скобках пометили, что это приз за период с 2001-го по 2020-й.

Также периодически выстреливали странные номинации: лучшая молодежная академия в Африке, самый титулованный клуб на Ближнем Востоке, лучшее партнерство или лучший арабский судья года.

Когда Амдалла забил 54 гола, приза Марадоны еще не существовало на Globe Soccer Awards. Но его придумали не под Роналду: начали вручать еще в 2021-м (получил Левандовски). Хотя в 2022 году сделали паузу – обладателя награды не было.

В этот раз награды от Globe Soccer Awards максимально понятные.

• Футболист года: Эрлинг Холанд

• Клуб года (мужчины): «Манчестер Сити»

• Вратарь года: Эдерсон

• Полузащитник года: Родри

• Тренер года: Пеп Гвардиола

• Лучший игрок по версии болельщиков: Криштиану Роналду

• Лучший бомбардир года: Криштиану Роналду

• Лучший игрок Ближнего Востока: Криштиану Роналду

• Лучший молодой игрок: Джуд Беллингем

Какую премию Роналду заберет в 2024-м?

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh; Fabio Ferrari/Global Look Press