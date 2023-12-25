Криш, Месси, Фердинанд и даже отец Рэмсдейла. С кем ссорился Джейми Каррагер?

Один раз остался без работы на полгода.

«Манчестер Сити» затормозил: упустили победы над «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом», проиграли «Астон Вилле» с чудовищными 2:22 по ударам. Последние результаты (1 победа за 6 матчей в АПЛ) заставили задуматься, что происходит с командой Пепа. Самоуспокоенность после требла в прошлом сезоне – такая причина у известных экспертов Sky Sports Гари Невилла, Джейми Каррагера и Майки Ричардса.

Гвардиола мощно ответил каждому: вспомнил, что Невилл с Ричардсом не смогли четыре раза подряд забрать АПЛ, а Джейми Каррагер вообще ее ни разу не выигрывал. Полная речь Пепа – здесь.

Но только Каррагер снова поджег: «Наверное, я бы выиграл АПЛ разок, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!»

Публичные конфликты Каррагера – одна из фишек программ Sky Sports и SBC Sports, где он не стесняется критиковать тренеров и футболистов.

Вспомнили, с кем еще ярко ссорился Джейми Каррагер!

Каррагер сказал, что Роналду уже не тот – Криш перестал с ним здороваться и назвал завистником

Последние месяцы Роналду в «МЮ» обсуждались громко. Так, в августе 2022-го, перед игрой «МЮ» с «Ливерпулем», Каррагер высказал тогда еще непопулярное мнение:

«Я всегда считал, что это странный трансфер. Мне всегда казалось, что такой момент придет, даже если Роналду и играл хорошо раньше. С ним подписали контракт на два года с опцией продления, и я не мог в это поверить, ведь он же никогда не согласится быть второй скрипкой ни для кого. Но на определенном этапе карьеры стоит понимать, что ты уже не тот. Карьера Роналду получилась более длинной, потому что он очень профессионален.

Но Роналду 37 лет, в этом сезоне ему будет 38. Это по-прежнему отличный бомбардир, но он уже не тот, что раньше. Могу ошибаться, но ни один клуб Европы не хочет его подписывать. Сейчас все выглядит так, будто «МЮ» не сможет избавиться от Роналду, так как никто в Европе не хочет его.

Думаю, если спросить у тен Хага, то он скажет, что Роналду ему не нужен. И я не уверен, что игроки «Манчестер Юнайтед» хотели бы видеть Криштиану в команде».

Перед самим матчем Роналду пробегал мимо экспертов Sky Sports, которые работали у бровки: поздоровался с Роем Кином и Гари Невиллом и демонстративно отвернулся от Каррагера.

Тогда «МЮ» выиграл 2:1, Роналду вышел на поле в концовке. А Каррагер подытожил в твиттере:

«Роналду не поздоровался со мной из-за того, что я с самого начала говорил правду о нем. А тен Хаг не выпустил его в старте. Значит, тренер со мной согласен.

Возможно, легенды «МЮ» (подхалимы!) теперь тоже со мной согласятся».

Комично, но спустя три месяца Роналду перестал здороваться и с Гари Невиллом в ответ на его критику.

Криштиану еще весной-2022 показал свое отношение к Каррагеру. Тогда Руни в соцсетях выложил фото с Джейми из студии Sky Sports, где они обсуждали возраст и перспективы Роналду. Португалец пришел в комменты и написал: «Два завистника».

Месси отказывается приходить в программы, где есть Каррагер, и считает его ослом

Еще в январе 2022-го в эфире Monday Night Football Каррагер похвастался перепиской с Месси в инстаграме:

«Я в эфире программы Monday Night Football, тут приходит сообщение в инстаграме. От Месси, от него самого. Я не буду показывать переписку, но он назвал меня ослом.

Месси смотрит Monday Night Football, так что, надеюсь, он и сейчас смотрит. Лео, я тебя очень люблю. Ты величайший игрок всех времен, по сравнению с тобой я был ослом.

Так аргентинец отреагировал на то, что Каррагер назвал его трансфер в «ПСЖ» неудачным.

Сам англичанин никогда не скрывал свою любовь к Лео. Осенью у него опять спросили про аргентинца: «Спор между Месси и Роналду? Нет, его никогда и не было. Роналду даже не близок к уровню Месси. Криштиану – это один из лучших бомбардиров всех времен, а Месси – это величайший игрок всех времен. Они даже не близки».

Но после этой реплики ведущая CBS Sports Кейт Абдо разочаровала Каррагера:

«Мы отправили официальное приглашение в «Интер Майами» и попросили Месси прийти к нам на шоу. Знаете, каким был официальный ответ? Очевидно, Лионель Месси не будет участвовать в телешоу, где присутствует Джейми Каррагер».

Каррагер называл Фердинанда клоуном и просил перестать быть фанатом Роналду. Хотя сам критиковал Саудовскую Аравию, пока туда не переехал Джеррард

Когда Роналду не пожал руку Каррагеру, случился еще один конфликт. В октябре 2022-го «МЮ» влетел «Ман Сити» 3:6. А Роналду весь матч просидел на скамейке. После игры Каррагер написал в соцсетях:

«Смешно слышать, что тен Хаг ошибся, не выпустив Криштиану на поле. Это не упрек в адрес Роналду, просто выход Маркуса Рэшфорда под контратаки был наилучшим вариантом, что мы уже видели в играх с «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Но внезапно прилетел ответ от Рио Фердинанда: «Ты все еще расстроен, что он тогда не пожал тебе руку на «Олд Траффорд»? Самое сложное в футболе – это забивать голы…»

«Нет, я рад, что та ситуация стала вирусной, – сказал Джейми Каррагер. – Рио, я понимаю, как это работает: Роналду твой друг, друг Эвра, у вас есть чат в WhatsApp, и он просит вас заступаться за него, но хватит быть его фанбоем, ты же Рио Фердинанд, в конце концов!»

А после вирусного интервью Роналду Пирсу Моргану, где он говорил, что не уважает тен Хага, Каррагер снова задел англичанина: «99% болельщиков «МЮ» будут на стороне тен Хага, и это говорит о том, насколько плохо Роналду справился с этой ситуаций. 1% — это Рио [Фердинанд], Рой [Кин] и Патрис [Эвра]».

Следующий эпизод случился уже весной. В студии CBS Sports смотрели полуфинал ЛЧ между «Миланом» и «Интером», где возник спорный момент: судья сначала поставил пенальти за фол Кьера на Лаутаро Мартинесе, но после видеоповтора отменил решение. Каррагер был уверен, что никакого пенальти не было; но чтобы не обижать Джеррарда, у которого было другое мнение, высказался сдержанно и попросил объединиться всех бывших защитников:

«Я думаю, любого, кто смотрит повтор и все еще верит, что это пенальти, можно назвать клоуном. Ладно, Лаутаро – атакующий игрок, он ждет таких контактов. Но как защитники мы должны держаться вместе».

А потом узнал про мнение Фердинанда, который комментировал ту игру: «Рио Фердинанд считает, что это пенальти? Я счастлив назвать его клоуном!»

Фердинанд не оценил: «Клево говорить разные вещи ради кликов. Но я не понимаю, почему он выступил так агрессивно. Это враждебная энергия, я этого не понимаю. Он был в моем шоу, мы видимся, все у нас круто. Он носил мои бутсы, когда мы были в сборной.

Я воспринимаю это как шутку, но то, как мужчина ведет себя, – его личное дело. Я говорю, что все нормально, но когда мы увидимся, нужно будет поговорить».

Летом Каррагер жестко высказывался о закупке в Саудовской Аравии. И вскипел, когда узнал, что туда может уехать Бернарду Силва: «Бернарду Силва находится на пике и считается одним из лучших игроков Европы в последние пять лет! Я не переживал, когда Саудовская лига брала игроков, которым за 30 лет, или парней вроде Невеша, которые не дотягивают до планки элитных, но если Бернарду уйдет, то, похоже, игра изменится.

Саудовская Аравия забрала себе гольф, крупные боксерские бои, и теперь они хотят забрать футбол! Этот спортивный круговорот нужно остановить!»

Но когда Стивен Джеррард возглавил саудовский «Аль-Иттифак», никакой реакции от Каррагера не было. Фердинанд сразу спросил: «Джейми? Джейми Каррагер, где ты? Ты говорил, что это позор, что эту лигу нужно расследовать. Теперь туда отправился Стивен Джеррард. Ты привык носить его бутсы и его сумку на «Энфилде». Твой друг (Джеррард) уехал туда, а я не слышал от тебя ни слова. Я не слышал, как ты разочарован».

«Никогда не критиковал Силву, Бензема, Невеша или Стивена Джеррарда. Мне не нравится, что Саудовская Аравия пытается купить футбол так же, как они получили гольф», – ответил Каррагер.

И вспомнил еще один факт: «Я знал, что ты будешь в курсе всего этого, Рио, как когда ты был в Катаре! Вот почему ты отказался вести матч открытия чемпионата мира для BBC Match of the Day, ты не хотел критиковать своего хозяина!»

Тогда перед матчем открытия выступил Гари Линекер с мощным монологом: рассказал о проблемах внутри Саудовской Аравии и жертвах-строителях стадионов. Но Фердинанд говорил, что его не приглашали выступать на матче открытия.

«Ты – позор!» К Каррагеру в комменты приходил отец Рэмсдейла, чтобы защитить сына

Один из последних конфликтов Каррагера произошел осенью. Еще в сентябре Джейми говорил, что не видит перспектив «Арсенала» на чемпионство в АПЛ:

«На 100 процентов. «Арсенал» никогда не выиграет чемпионат с Рэмсдейлом в воротах, без шансов. Рэмсдейл играет за «Арсенал», но даже не может попасть в сборную Англии».

А спустя пару недель в своем твиттере пошутил про Рэмсдейла, который во время матча с «Тоттенхэмом» аплодировал своему конкуренту Давиду Райе после сейва:

«Я подумал, что это как на церемонии вручения «Оскаров». Когда кто-то проигрывает, то начинает улыбаться и хлопать другому человеку. Я смеялся, когда это увидел. Он абсолютно опустошен».

И вдруг в комментарии пришел отец вратаря, Ник Рэмсдэйл: «Ты просто позор!! Покажи класс!! У моего парня он есть».

Позже Каррагер объяснился: «Это была шутка! Я никогда ничего не скажу в ответ, в каком-то смысле я восхищен этим. Когда играет сын, это совсем другое дело, чем быть просто болельщиком или комментатором».

Но все равно в «Арсенал» и Рэмсдейла не верит: «Есть две вещи — ситуация с вратарем и пропущенные голы на последней минуте, которые заставляют меня думать, что «Арсенал» не выиграет АПЛ.

Я не могу вспомнить ни одну команду за все время, которая завоевала бы чемпионский титул без основного вратаря, играющего важную роль в этом. Я просто смотрю на ситуацию с голкиперами в «Арсенале» и мне кажется, что-то не так».

Бонус – конфликт с фанатом: пять лет назад Каррагер плюнул в болельщика «МЮ» и на полгода остался без работы

В марте 2018-го «МЮ» обыграл «Ливерпуль» 2:1, а Каррагер по дороге с игры попал в неприятную ситуацию. Болельщик «МЮ» из соседней машины несколько раз напомнил счет матча, Джейми не выдержал – и плюнул в его сторону. На пассажирском сидении была 14-летняя дочь фаната, которая сказала, что он в нее попал.

Каррагер после этого звонил болельщику с извинениями. И пытался объяснить ситуацию: «Это было нечто большее, чем просто: «Эй, Джейми, 2:1!». Этот «подкол» прозвучал несколько раз. После первого раза я просто уехал вперед, но они меня догнали и снова выкрикнули в мою сторону. Я психанул. Конечно, я не должен был так делать, но о чем думал взрослый человек, который два-три раза догонял меня с дочкой в машине, чтобы так поступить?»

Потом дополнил в твиттере: «Это совершенно недопустимо. Я уже извинился перед семьей этим вечером. Они догоняли меня на шоссе 3-4 раза, постоянно снимая это на видео, и я психанул. Но это не заслуживает оправданий».

Sky Sports сразу отстранил Каррагера от работы экспертом. Джейми вернулся только в августе, к началу нового сезона.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Michael Regan, Masashi Hara, Juan Manuel Serrano Arce, Adam Nurkiewicz, Julian Finney