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До Бонгонды их было пятеро.

«Спартак» драматично начал сезон: проигрывал дома «Оренбургу» к 75-й минуте, но ярко дожал. Итог: победа 3:2 с дублем Хлусевича.

В этой игре официально дебютировал Тео Бонгонда – и сразу отдал голевую! Он приехал в «Спартак» из испанского «Кадиса», где в прошлом сезоне забил 4 гола за 31 матч (лучший бомбардир клуба) и помог команде остаться в Ла Лиге. Контракт – до 2026-го.

Трансфер Бонгонды – не первый приезд игрока Ла Лиги в «Спартак». Кто был до него?

Бесчастных сразу выиграл чемпионство, но вскоре уехал в «Фенербахче». Червиченко принимал за трансфер только наличные и встречал турок с вооруженными людьми

Владимир Бесчастных в 2001-м потерял место в составе испанского «Расинга» и поссорился с руководством. Контракт остался в силе, но форварда не заявили на второй круг чемпионата. В итоге Бесчастных не играл полгода.

Когда контракт закончился, Бесчастных поехал в «Спартак» к Олегу Романцеву (именно под его руководством Бесчастных дебютировал за красно-белых еще в 1992 году). Форвард мощно включился: настрелял 9 голов за 12 матчей и стал чемпионом.

Спустя год в клубе многое изменилось: Романцев потерял влияние, а Червиченко стал президентом. Позже Бесчастных предложили новый контракт, но с понижением зарплаты. Игрок отказался и начал поиск нового клуба. Так нападающим заинтересовались в Турции.

«Я в принципе был не очень за, когда Бесчастных возвращался в «Спартак» в 2001 году, – рассказывал Андрей Червиченко. – Начал он неплохо, но потом перестал забивать. Когда «Фенербахче» захотел его взять, у нас это все только поприветствовали».

Трансфер в «Фенербахче» – целый сериал. Сначала Бесчастных прошел медосмотр и подписал контракт, но позже пришло письмо из России: трансфер еще не оформлен, игрок принадлежит «Спартаку». Согласно одному из пунктов контракта, новый клуб должен выплатить компенсацию «Спартаку» – 800 тысяч евро.

Турки в последний день трансферного окна перевели деньги, но в Москве хотели получить только наличные. Поэтому спортивный директор «Фенербахче» Садеттин Саран лично полетел в Россию, чтобы передать компенсацию. Он вспоминал: «Русские нам настолько не доверяли, что приехали получать деньги в сопровождении вооруженных людей. Они проверяли банкноты, думали, что там фальшивка».

Трансфер состоялся, но разбирательства не закончились: в итоге спортивного директора «Фенербахче» уволили из-за странной подписи Червиченко под документами о трансфере. А Бесчастных за полсезона забил один гол и вернулся в Россию – дальше играл за «Кубань».

После окончания карьеры несколько лет работал в академии «Спартака», а сейчас тренирует нападающих в «Родине», которая рвется в РПЛ.

Пареха дрался с Комбаровым в Грозном, а сейчас зажигает в испанской Медиалиге

Николаса Пареху подписали в 2010-м за 9 млн евро. Аргентинец заявил о себе в «Эспаньоле», где за сезон получил 12 желтых и 2 красных карточки.

Пареху запомнили как главного брутала команды Карпина. Он постоянно шел в борьбу, стелился в подкатах (даже выходила подборка!) и зарабатывал карточки – 4 красных за 3 сезона в «Спартаке».

Главная история с ним – драка с Комбаровым. В 2011-м случился выезд в Грозный, где «Спартак» проигрывал после первого тайма «Тереку» 0:2. В перерыве Пареха и Комбаров зацепились: не поделили, кто будет бить штрафной. А во втором тайме забили 4 – и выиграли.

Дмитрий Комбаров только в 2020 году рассказал, что тогда произошло:

«Все было на эмоциях. Мы уступали – 0:2. В пользу «Спартака» назначили два штрафных. Пареха тоже любил бить с точки. Первый раз он пробил выше ворот. Второй штрафной был примерно с той же дистанции, я забрал у него мяч и пробил. В результате у нас случилась перепалка. У наших ворот были моменты – я ему тоже пихал. Вот и завелись. Зашли в раздевалку, посмотрели друг другу в глаза – и без слов понеслась. Нам помогло, что так завелись и всю команду завели. Мы вышли на поле и победили со счетом 4:2. После матча пожали руки, и все было нормально».

Брат Кирилл вспоминал детальнее: «Было весело, конечно. Дима начал драться с Парехой – они тогда не поделили штрафной. Конфликт еще на поле начался: Пареха же как Бекхэм исполнял, только Бекхэм бил по «девяткам», а этот – на сорок восьмой ряд. Заходят в раздевалку, там слово за слово – и началось. Потом уже все подлетели. Русские стали разнимать – еще же целый тайм играть. А Веллитон с Кариокой, когда забежали, начали распускать руки. Тут и я включился. Пока сами не остановились, так и продолжалось».

Валерий Карпин тоже тогда поучаствовал: «В перерыве матча с «Тереком» захожу в раздевалку – а там стенка на стенку драка. Сказал им пару слов по-русски и по-испански, вышли на поле и забили четыре гола».

В 2013-м Пареху арендовала «Севилья» с обязательным правом выкупа. Там он трижды взял Лигу Европы. Доигрывал в Мексике – и три года назад закончил карьеру. В феврале аргентинец приезжал на Кубок Легенд (играл за легенд латинских стран) и занял предпоследнее место.

Сейчас Пареха играет в испанской Медиалиге! Он завоевал трофей в первом же сезоне (играл в финале на «Камп Ноу»), но не собирается останавливаться:

«Президент команды позвонил мне. У нас есть общий друг, он попытался объяснить мне, что это за турнир. Для меня это было простым решением, я люблю футбол и рад поучаствовать. В команде очень приятные ребята, с ними было одно удовольствие играть. Ну и конечно новые правила – тоже интересный опыт.

Это здорово для бывших игроков: мы немного постарели, но все еще можем и хотим играть. Думаю, зрителям тоже нравится – они точно весело проводят время за просмотром Kings League. Так что все только выигрывают».

Родри приезжал как воспитанник «Барсы», но ничем не запомнился. Сменил 10 клубов в Испании и стал легендой третьего дивизиона

В 2011-м Родри вылетел из Ла Лиги с «Эркулесом» и уехал в «Спартак». В Москве заплатили 400 тысяч евро за воспитанника «Барселоны» (хотя transfermarkt оценивал его в 5 раз больше). Дебют вышел смазанным: «Спартак» влетел 0:4 «Ростову».

Центральный защитник провел 23 матча в РПЛ, а однажды даже сыграл за дубль. И уехал в Испанию. Спустя несколько лет вспоминал время в Москве:

«Ну, наверное, как и у многих футболистов, приехавших в Россию, для меня был непривычен ваш климат. Еда в России также совершенно непохожа на то, чем я привык питаться в Испании. Хотя, помню, что на базе «Спартака» в Тарасовке всегда кормили очень вкусно и сытно. Моя адаптация прошла проще из-за того, что в Москву со мной переехала семья.

Действительно, мы делились тогда на два лагеря: русские и легионеры. Но в этом нет ничего особенного – в футболе такое часто случается. Местные чаще общаются со своими, а иностранцы – со своими. По-другому не бывает. Я бы не сказал, что у нас были какие-то серьезные конфликты, просто определенные дискуссии и рабочие моменты».

Родри уехал в «Райо Вальекано», где весь сезон просидел на скамейке. Дальше испанец нашел себя во втором дивизионе Бельгии – там центральный защитник стал лидером «Эйпена» и забил 11 голов за два сезона.

Родри сменил 10 команд в Испании, но провел лишь 25 матчей в Ла Лиге. Зато пробил сотню в третьем испанском дивизионе! В 2019-м он завершил карьеру. Последний клуб – «Л’Оспиталет» из четвертого дивизиона.

Тино Коста жаловался на пробки и тоже дрался (с другим Комбаровым), в 38 лет играет на родине

В 2013-м «Спартак» объявил о трансфере Тино Косты из испанской «Валенсии». Аргентинец забил в первом же матче «Крыльям» и сразу обратил на себя внимание. За 24 игры в РПЛ Коста набрал 8 очков по гол+пас.

И делился с журналистами, как адаптировался к жизни в России: «Российский климат, который многим не нравится, не вызывает у меня никакой неприязни. Пробки – вот что гораздо хуже. Можно запросто потратить 2-3 часа в машине, просто стоя в пробке, это ужасно неудобно. Зато в России очень красиво. Мне нравится, что я оказался в стране с такой историей. Не сразу удалось здесь адаптироваться, но постепенно привык к жизни в России. Жаль только, что русский язык такой сложный».

Из-за травм полузащитник присел на скамейку в начале следующего сезона (2014/15). А зимой уехал в аренду в «Дженоа» (а после – в «Фиорентину»). В 2016-м с ним не продлили контракт, и Тино перешел в аргентинский «Сан-Лоренсо».

Дмитрий Комбаров вспоминал, что Коста мог подраться с одноклубниками:

«Во взрослой карьере были драки – на тренировках, в перерыве игр. Больше всего запомнилась стычка с иностранцами в «Спартаке». Провокатор Тино Коста цеплял, сзади прыгал в молодых, потом прыгнул в Кирилла. Брат не стал терпеть, тем более Коста делал так не в первый раз. Поднялся – началась массовая драка. Я подлетел. С их стороны подлетели. Такая суета. Коста – жесткий футболист сам по себе. На той тренировке что-то случилось – откровенно грубо прыгал сзади».

Карьера у аргентинца получилась насыщенной: до «Спартака» начинал в Гваделупе (острова в Карибском море), где выиграл местный чемпионат и Кубок, а последние 4 года рубится в Южной Америке. Сейчас Тино Косте 38, в марте он не продлил контракт с «Депортиво Мороном» из второго дивизиона Аргентины.

Эберт говорил, что его хотел лично Карпин (неправда). В России ходили слухи, что он гей

В 2014-м Патрик Эберт разорвал контракт с «Вальядолидом» и перешел в «Спартак». В Испании немца не любили: писали, что он симулировал травмы и тайно ужинал со спортивным директором «Атлетико» в разгар сезона. А перед тем, как разорвать контракт, сказал тренеру в день игры, что не выйдет на поле. «Спартак» заплатил за трансфер 1,3 млн евро, благодаря чему в Испании не подали на Эберта в суд.

«В первую очередь меня убедил тогдашний тренер «Спартака» Карпин, – рассказывал о своем трансфере Эберт. – Он очень хотел заполучить меня в команду, несколько раз звонил и делал все, чтобы трансфер состоялся. К тому же «Спартак» – крупнейший клуб с огромными амбициями. После нескольких безуспешных лет снова хочет вскарабкаться наверх».

Но позже Карпин опроверг слова немца: «В моем списке Эберта вообще не было! Но кандидаты из списка стоили от 10 до 30 миллионов. Мне сказали: «Денег ни копейки не дам!» При том, что первый этап команда закончила в одном очке от первого места. А у нас ушел Макгиди, и справа оставался один Озбилиз. Пришлось брать футболиста из другого списка – бесплатного».

За 23 матча в РПЛ Патрик ни разу не забил. Но говорил, что виноват стиль футбола в России: «В России господствует старая школа. Там полузащитники не часто владеют мячом, главная цель – доставить его как можно скорее до нападающего, который должен что-то придумать. Именно таким образом действовал «Спартак» при мне. Я не получал радости от такого футбола, этот стиль создан не для меня».

Из-за того, что Эберт в соцсетях публиковал много постов с друзьями-мужчинами, в России пошли слухи, что он гей. В программе «Культ тура» у гендиректора Асхабадзе даже спросили об этом. Но Асхабадзе опроверг.

О таких слухах спрашивали и Дениса Глушакова: «Не угорали ли над тем, что Патрик Эберт жил в Москве с другом? Мы особо не знали этого. Может, еще кто-то с другом живет. Ну, не пойман – не вор. Кто его знает, друзья – и друзья. Ходили, может, пиво пили… Хорош его душить – а то прочитает еще где-нибудь».

Летом 2015-го немец уехал обратно в Испанию – в «Райо Вальекано». Еще одна интересная новость: через год Патрик Эберт принял ислам в мечети Мадрида.

Сейчас Эберту 36 лет, его последний клуб – «Истанбулспор», середняк турецкой Суперлиги.

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Какие ожидания от Тео Бонгонды?