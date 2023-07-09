11 комментариев

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Зарплаты в Саудовской Аравии: кому хватит на миллион бутылок портвейна, а кому – на тысячу мини-куперов?

Эдуар Менди Эдуар Менди
Калиду Кулибали Калиду Кулибали
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Нголо Канте Нголо Канте
Карим Бензема Карим Бензема
Рубен Невеш Рубен Невеш
Марцело Брозович Марцело Брозович
Лука Модрич Лука Модрич
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

В этом посте есть и Станислав Черчесов.

«Аль-Ахли» объявил о трансфере Роберто Фирмино, контракт – до 2026-го. Теперь в клубе хотят подписать Садио Мане, чтобы воссоединить легендарную связку времен «Ливерпуля».

31-летний Фирмино – далеко не первый, кто этим летом переехал в Саудовскую Аравию. Саудовцы перебивают предложения европейских топ-клубов, предлагая игрокам космические зарплаты.

Местное агентство новостей сообщает, что цель саудовских властей – войти в топ-10 сильнейших лиг во всем мире. А также продвигать заявку на проведение ЧМ-2030, в которой Роналду и Бензема станут послами.

Самое время вспомнить, кто уже согласился на жирный контракт на Ближнем Востоке.

26-летний Невеш отказал «Барселоне», а Кулибали едет за деньгами, чтобы помочь Сенегалу. «Челси» – главный поставщик для шейхов

• Роналду первым открыл Саудовскую Аравию для звезд европейского футбола, подписав контракт с «Аль-Насром» в декабре прошлого года. Криш забрал капитанскую повязку и за 16 матчей настрелял 14 голов.

• По данным Transfermarkt, Бензема перешел в «Аль-Иттихад» как свободный агент. Но испанские журналисты настаивают: «Реал Мадрид» получил за Карима Бензема около 40 млн евро от «Аль-Иттихада» – контракт француза действовал до 2024-го.

• Рубеном Невешем интересовалась «Барселона», но он выбрал Саудовскую Аравию. Его уже сравнивают с бразильцем Оскаром, который в 25 лет поехал в Китай на 24 млн евро в год.

• Эдуар Менди, который потерял место в основе «Челси», тоже уехал покорять Ближний Восток.

• Калиду Кулибали признался, что деньги сыграли решающую роль в его трансфере: «Не буду отрицать, что перехожу в «Аль-Хилаль» из-за денег. С их помощью смогу помочь моей семье жить в достатке. Также у меня будет возможность вкладывать деньги в деятельность моей компании в Сенегале. Мы начали строить клинику в деревне, где родились и поженились родители. У меня много проектов, направленных на помощь молодым людям».

• Богатые клубы Саудовской Аравии помогают разгрузке «Челси» – уже трое переехали из Лондона.

А что с деньгами? Канте накопит на Mini Cooper за 18 часов, а на годовую зарплату Невеша можно купить почти миллион литров портвейна

Эти зарплаты – самые крупные в чемпионате Саудовской Аравии.

А что можно купить на эти деньги?

Аукцион прошел в 2017-м году. Тогда Криш, играя за «Реал», зарабатывал 21,5 млн евро в год. Сейчас – почти в 10 раз больше!

Напомним: Бензема не считался ни заказчиком, ни организатором – предполагается, что преступники связались с ним через общих знакомых, чтобы он помог получить деньги от Вальбуэна. Дело тянулось 6 лет. Итог для Бензема: 10 месяцев тюрьмы условно и штраф 75 тысяч евро.

Помимо Невеша, «Барселона» участвовала и в гонке за хорвата Марцело Брозовича. Но саудовцы предложили намнооого больше.

2,5 млн евро в месяц будет зарабатывать сенегалец в «Аль-Хилале».

Все помнят Mini Cooper, на котором Нголо Канте ездил по Англии. Еще один интересный факт: зарплату француза можно оценить в тысячу таких машин.

История успеха Эдуара Менди вдохновляет: еще 9 лет назад сенегалец получал пособие по безработице по Франции.

Рубен Невеш – воспитанник «Порту». Поэтому его годовую зарплату мы посчитали в бутылках португальского портвейна «Порто». Получился почти миллион литров!

Кто не поехал? Месси отказался от миллиарда, а Зиешу урезали предложение по зарплате после медицинских тестов. В списке есть даже Черчесов

• По информации Tengri Sport, Месси предложили 1,2 млрд евро за два года в «Аль-Хилале». Но Лео выбрал «Интер Майами».

• 45-летнему Буффону предлагали 30 млн евро за два года, но итальянец уже думает о завершении карьеры.

• Лука Модрич отказал «Аль-Насру», где предлагали 40 млн евро в год. Хорват хочет остаться еще на сезон в «Реале».

• Ромелу Лукаку настолько хочет играть в Италии, что его не заинтересовали 25 млн евро в год от саудовцев. Такая же история с Пауло Дибалой.

• Ближе всего к трансферу был Хаким Зиеш: даже прошел медобследование в «Аль-Насре». Но в клубе не понравились результаты (нашли проблемы с коленом и бедром), поэтому урезали предложение по зарплате на 40 процентов. Хаким его не принял.

• Также в Саудовской Аравии хотели видеть звездного тренера. Но Станислав Черчесов отклонил предложение: «Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем».

• Бонус – Стивен Джеррард, который публично рассказал об отказе «Аль-Иттифаку» в эфире BBC. А через несколько дней официально стал тренером «Аль-Иттифака». Зарплата – 12 млн евро за два года.

Кого еще ждем в Саудовской Аравии?

Саудовские клубы скупают звезд футбола. Зачем им это нужно?

Владельцы «Челси» связаны с саудовским фондом – он же владеет «Ньюкаслом». Так-таааааак

Фото: Massimo Paolone/Keystone Press Agency/Global Look Press

11 комментариев

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Sergey Spivak
Интересно, сколько холодильников смог бы купить Магуайр при переходе в Аль-Иттихад?
+21
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ducky
Ответ red hikkikomori
Сколько портвейна 777 мог купить Невеш?)
9.150.000 литров
+8
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Фанат Сан-Марино
Это же сколько Суторминых можно купить за такие деньги
+3
0
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tverd1
Ответ Bunyod Turgunov
Не долго этот музыка будет играть. Чтобы держать уровень нужен конкуренция а в Азии нет никакого конкуренции. Ну и с этими сбитыми лётчиками далеко не пойдёшь.
Раньше звезды ездили доигрывать в Катар и ОАЭ сейчас к ним присоединилась СА. Азиатская лига как была санаторием для звезд так и осталась.
+3
0
+3
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Vadimmmmm
Только же недавно китайцы всех скупали, теперь саудиты. Очевидно же что такой путь общий уровень лиги поднять не позволяет, а затраты при этом реально космические.
+2
0
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red hikkikomori
Сколько портвейна 777 мог купить Невеш?)
+1
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Bunyod Turgunov
Не долго этот музыка будет играть. Чтобы держать уровень нужен конкуренция а в Азии нет никакого конкуренции. Ну и с этими сбитыми лётчиками далеко не пойдёшь.
+1
-1
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Илья Мурашов
Полгода назад Роналду со всех щелей кричал, что он уникальный футболист с уникальным контрактом. Теперь есть Бензема, который получает столько же. К томе же, Месси предлагали гораздо больше.
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Фанат Сан-Марино
Кто не поехвл в Саудовскую Аравию. Где они сейчас?
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dmizar88
сколько усатому предлагали?
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Kirill
Жаль Черчесов не оставил возможности посчитать сколько триммеров можно было бы купить на его зп
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