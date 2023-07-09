11 комментариев

В этом посте есть и Станислав Черчесов.

«Аль-Ахли» объявил о трансфере Роберто Фирмино, контракт – до 2026-го. Теперь в клубе хотят подписать Садио Мане, чтобы воссоединить легендарную связку времен «Ливерпуля».

31-летний Фирмино – далеко не первый, кто этим летом переехал в Саудовскую Аравию. Саудовцы перебивают предложения европейских топ-клубов, предлагая игрокам космические зарплаты.

Местное агентство новостей сообщает, что цель саудовских властей – войти в топ-10 сильнейших лиг во всем мире. А также продвигать заявку на проведение ЧМ-2030, в которой Роналду и Бензема станут послами.

Самое время вспомнить, кто уже согласился на жирный контракт на Ближнем Востоке.

26-летний Невеш отказал «Барселоне», а Кулибали едет за деньгами, чтобы помочь Сенегалу. «Челси» – главный поставщик для шейхов

• Роналду первым открыл Саудовскую Аравию для звезд европейского футбола, подписав контракт с «Аль-Насром» в декабре прошлого года. Криш забрал капитанскую повязку и за 16 матчей настрелял 14 голов.

• По данным Transfermarkt, Бензема перешел в «Аль-Иттихад» как свободный агент. Но испанские журналисты настаивают: «Реал Мадрид» получил за Карима Бензема около 40 млн евро от «Аль-Иттихада» – контракт француза действовал до 2024-го.

• Рубеном Невешем интересовалась «Барселона», но он выбрал Саудовскую Аравию. Его уже сравнивают с бразильцем Оскаром, который в 25 лет поехал в Китай на 24 млн евро в год.

• Эдуар Менди, который потерял место в основе «Челси», тоже уехал покорять Ближний Восток.

• Калиду Кулибали признался, что деньги сыграли решающую роль в его трансфере: «Не буду отрицать, что перехожу в «Аль-Хилаль» из-за денег. С их помощью смогу помочь моей семье жить в достатке. Также у меня будет возможность вкладывать деньги в деятельность моей компании в Сенегале. Мы начали строить клинику в деревне, где родились и поженились родители. У меня много проектов, направленных на помощь молодым людям».

• Богатые клубы Саудовской Аравии помогают разгрузке «Челси» – уже трое переехали из Лондона.

А что с деньгами? Канте накопит на Mini Cooper за 18 часов, а на годовую зарплату Невеша можно купить почти миллион литров портвейна

Эти зарплаты – самые крупные в чемпионате Саудовской Аравии.

А что можно купить на эти деньги?

Аукцион прошел в 2017-м году. Тогда Криш, играя за «Реал», зарабатывал 21,5 млн евро в год. Сейчас – почти в 10 раз больше!

Напомним: Бензема не считался ни заказчиком, ни организатором – предполагается, что преступники связались с ним через общих знакомых, чтобы он помог получить деньги от Вальбуэна. Дело тянулось 6 лет. Итог для Бензема: 10 месяцев тюрьмы условно и штраф 75 тысяч евро.

Помимо Невеша, «Барселона» участвовала и в гонке за хорвата Марцело Брозовича. Но саудовцы предложили намнооого больше.

2,5 млн евро в месяц будет зарабатывать сенегалец в «Аль-Хилале».

Все помнят Mini Cooper, на котором Нголо Канте ездил по Англии. Еще один интересный факт: зарплату француза можно оценить в тысячу таких машин.

История успеха Эдуара Менди вдохновляет: еще 9 лет назад сенегалец получал пособие по безработице по Франции.

Рубен Невеш – воспитанник «Порту». Поэтому его годовую зарплату мы посчитали в бутылках португальского портвейна «Порто». Получился почти миллион литров!

Кто не поехал? Месси отказался от миллиарда, а Зиешу урезали предложение по зарплате после медицинских тестов. В списке есть даже Черчесов

• По информации Tengri Sport, Месси предложили 1,2 млрд евро за два года в «Аль-Хилале». Но Лео выбрал «Интер Майами».

• 45-летнему Буффону предлагали 30 млн евро за два года, но итальянец уже думает о завершении карьеры.

• Лука Модрич отказал «Аль-Насру», где предлагали 40 млн евро в год. Хорват хочет остаться еще на сезон в «Реале».

• Ромелу Лукаку настолько хочет играть в Италии, что его не заинтересовали 25 млн евро в год от саудовцев. Такая же история с Пауло Дибалой.

• Ближе всего к трансферу был Хаким Зиеш: даже прошел медобследование в «Аль-Насре». Но в клубе не понравились результаты (нашли проблемы с коленом и бедром), поэтому урезали предложение по зарплате на 40 процентов. Хаким его не принял.

• Также в Саудовской Аравии хотели видеть звездного тренера. Но Станислав Черчесов отклонил предложение: «Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем».

• Бонус – Стивен Джеррард, который публично рассказал об отказе «Аль-Иттифаку» в эфире BBC. А через несколько дней официально стал тренером «Аль-Иттифака». Зарплата – 12 млн евро за два года.

Кого еще ждем в Саудовской Аравии?

Фото: Massimo Paolone/Keystone Press Agency/Global Look Press