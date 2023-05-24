«Ни одна команда Медиалиги не выиграет Вторую лигу, а РПЛ – космос». Дьяков заново нашел себя в медийном футболе

Интервью олда.

Многие помнят Виталия Дьякова по игре за «Ростов» и «Динамо». В 31 год центральный защитник оказался в дубле «Спартака» вместе с Литвиновым, Денисовым и Игнатовым. В 32 – закончил карьеру.

Сейчас Виталий Дьяков – лицо медийного футбола, капитан сборной Медиалиги.

Что он там забыл? Как здесь проходят трансферы? Какой уровень футбола? Почему футболисты из Первой и Второй лиг стремятся в Медиалиге? Ответы на эти вопросы (и ностальгия по профессиональной карьере) – ниже.

Дьяков в вспоминает карьеру: курил кальян в одном ресторане с тренерами (в Турции так можно), отказался от миллиона долларов в чемпионате Малайзии

– Свой единственный трофей ты завоевал в «Ростове». Это лучший период в карьере?

– Да, «Ростов» – это лучшее время в моей карьере. Даже не передать словами тот кайф, который я испытывал по отношению к себе от болельщиков и от игры. Период в «Ростове» – суперэмоции, ведь я еще там женился. Лучшие 3,5 года в жизни.

– Какое самое приятное воспоминание?

– Все-таки с Кубком ничего не сравнится, потому что это первый трофей в истории клуба. У нас была крутая атмосфера, классный коллектив. Конечно, были времена, когда месяцами не платили зарплату. Но всегда все заканчивалось хорошо для нас.

Естественно, запомнился хет-трик в стыковых матчах.

– Кстати, откуда у центрального защитника такое голевое чутье?

– Я все детство провел ближе к атаке. Где-то до 17 лет играл «десяткой», поэтому много забивал на детском уровне. Но в системе «Локомотива» подвинули в линию полузащиты. В 18 лет приехал в «Сочи-04», команду Второй лиги, где тренер вообще поставил в оборону. Поэтому навыки игры в атаке, голевое чутье, умение завершить – это привычки детства.

– «Ростов» редко выигрывает трофеи. Как город и фанаты переживали тот сезон?

– Было очень круто. Помню, как был важен финал Кубка. Получился очень нервный матч. Когда прилетели домой после финала, толпа болельщиков встречала нас в аэропорту. Это было 8 мая. А на следующий день, в большой праздник для всей страны в центре города всю команду чествовали. Мы поднимали кубок, и сразу после нас запустили салют.

– В «Ростове» тебя тренировали Божович и Бердыев. Оба – глыбы российского футбола. Чем они отличаются?

– Курбан Бекиевич – это жесткая дисциплина, тактика. Божович – больше хаотичный футбол в нападении, веселая атмосфера, европейский подход. Нельзя говорить, что кто-то из них лучше, потому что от работы с обоими я получал удовольствие. Могу сказать им только спасибо за проведенное время.

– Как Божович создавал атмосферу?

– Он не запрещал шутить, прикалываться во время тренировок. Свободная атмосфера, без напрягов.

У нас часто бывает, что если тренер советской закалки, то все должно быть строго и без улыбок. Это уже где-то в крови, в менталитете, что мы с угрюмыми лицами. У Божовича такого не было. Тренировка тренировкой, но ты должен получать удовольствие, шутить и радоваться.

– Где были самые жуткие условия в твоей карьере?

– В «Сочи-04». Мне тогда было 18 лет. За весь чемпионат нам тогда не заплатили ни рубля.

Я и еще несколько ребят были с Краснодара, иногда после выездных игр ездили домой. И всегда привозили еду, деньги. Ребята, которые вдали от дома, всегда ждали нас на базе и надеялись, что мы привезем что-нибудь. Условия были тяжелые.

Ладно, мне было 18. Но вот как жили парни, у которых семья и дети? Непонятно.

Спасала атмосфера, у нас была классная команда. Сплотились и прошли весь сезон.

– А «Томь»? Там вообще платили зарплату?

– Ну, в «Томи» я был недолго. Большую часть зарплаты мне платило «Динамо». От них я получил деньги только после сезона.

– Дзюба рассказывал, что жил в коммуналке. У тебя в Томске были проблемы с жильем?

– Нет. Дзюба играл там пораньше, к моему приезду успели поставить новостройки. Хотя я все равно жил в старой пятиэтажке. Но квартира была нормальная, жаловаться не на что.

– Ты провел год в турецком «Сивасспоре». Согласен, что Турция более футбольная страна, чем Россия?

– 100%. Безусловно. На сегодняшний день мы от Турции отстаем в плане футбола.

В Турции футбол – это традиция, праздник. Особенно, если это день дерби и «Галатасарай», «Фенер» или «Бешикташ» играют между собой. Зайди в день игры в любое кафе любого города – не важно, Стамбул это или какой-нибудь Сивас, где я жил, – все будет занято. Все будут сидеть в атрибутике и болеть. В Турции вообще отношение к футболу лучше, чем у нас.

– Правда, что в Турции ты мог вместе с тренером расслабиться в ресторане?

– Я жил в Сивасе, это достаточно маленький город. Одно-два заведения, где можно поужинать, расслабиться и покурить кальян. Действительно, футболисты и тренерский штаб могли сидеть в одном месте.

Естественно, сначала я удивился, что футболисты курят, а тренер видит и нормально к этому относится. В Турции после матча можно спокойно покурить кальян. В России это невозможно.

– В дубле «Спартака» ты играл с Денисовым, Литвиновым, Игнатовым. Видел потенциал?

– Конечно, я им всегда говорил, что они могут попасть в основу. Миша Игнатов уже привлекался к основе, а Литвинов и Денисов только перешли из молодежки в дубль. В самом начале пути.

И я им говорил, что это шанс, которым нужно сразу пользоваться, потому что времени мало. Они молодцы, воспользовались. Сейчас твердые игроки основы, уже и за сборную России успели дебютировать. Красавцы пацаны.

– Кто впечатлял сильнее?

– Ну, Литвинов – это больше интеллект: хорошая школа, передачи, чтение игры.

Денисов – это собака, в хорошем смысле этого слова, которая может носиться, отбирать мячи, идти головой в подкаты. Работяга, выполняет всю черновую работу. Готов сделать что угодно, чтобы команда не пропустила.

Миша Игнатов – это техника: он творит, обыгрывает, раздает голевые.

– Вспомни самое экзотическое предложение о контракте.

– Когда я из Турции уехал, звали в чемпионат Малайзии. Там была запутанная цепочка: сначала мне позвонили через одного агента, тот через другого. По итогу позвонил самый главный агент, иностранец. Начинали с одних условий, потом они поднялись до высоких. Предложили хороший контракт, но я отказался. В 29 лет еще были амбиции, хотел играть в футбол на хорошем уровне. Поэтому посчитал нужным не ехать.

– Сколько предлагали?

– Начиналось с 500 тысяч долларов. Потом завертелось, иностранный агент позвонил и предложил миллион. Но я не согласился. Не знаю, правильно или неправильно поступил тогда.

– Почему ты никуда не поехал и закончил так рано?

– Не захотел уже, если честно. Я перестал получать удовольствие от футбола. Все-таки я с детства мечтал играть на хорошем уровне, а не болтаться в Первой лиге.

Я понимал, что еще мог играть в РПЛ. Но система футбола у нас поменялась, и ставку делали на молодых. В этом смысле я сошел с пути. Играть в Первой лиге или ехать в Казахстан и Узбекистан я не хотел. Мне это было уже неинтересно, я потерял мотивацию и решил закончить.

– Как считаешь, ты сейчас мог бы играть в РПЛ?

– Почему нет? Мне 34 года, я в хорошей форме. Весной играли с «Крыльями Советов» за сборную Медиалиги и смотрелись достойно. Если опять серьезно тренироваться по пять дней в неделю, то можно. Физически чувствую себя отлично, смог бы играть даже сейчас.

Очевидно, что уровень РПЛ упал по сравнению с тем, что был 10-15 лет назад. Иностранцы, которые были раньше, к нам уже не едут. Только «Зенит» может хороших покупать. Иногда «Спартак», ЦСКА и «Динамо». Но про команды из второй восьмерки вообще нечего сказать.

– Ты понимаешь формат Кубка России? Стоит оставлять его?

– Да, я его понимаю, но формат странный. Как по мне, Кубок России убили.

Кубок чем хорош? Тем, что даже команда из Второй лиги может чудом доковырять до полуфинала или четвертьфинала. Все решается в одном матчей плей-офф – и это прекрасно. А когда делается куча сеток, ты можешь вылететь из одной, попасть в другую и продолжать играть – это странно. По сути, это для команд Премьер-лиги, чтобы они проходили как можно дальше.

Если хотите дополнительные матчи, то сделайте третий турнир – Кубок Лиги. Как в Англии, во Франции. Играйте его, почему нет. Но я считаю, с таким форматом Кубок России испортился.

Дьяков простыми словами о Медиалиге: в чем главные отличия от профессионального футбола и почему 2Drots нет смысла пускать в РПЛ

– Год ты жил без футбола. Чем занимался?

– По сути, ничем: я вообще не играл в футбол, ни разу не потренировался. Играл в большой теннис с друзьями, кайфовал от жизни, бездельничал. Занимался ребенком, был рядом с семьей постоянно, получал от этого удовольствие. Футбол, тренировки, сборы уже приелись.

– Вспомни первые впечатление от медиафутбола.

– Шок. Из-за того, что все снимается: тренировки, раздевалка. Я из профессионального футбола, для меня это дико, потому что у нас всегда все закрыто. Тут все в полном доступе, все открыто, снимай все, что хочешь, говори и показывай, что хочешь. Неделю-две привыкал.

– Как считаешь, о чем говорит появление медийного футбола? Профессиональный потихоньку затухает?

– Ни о чем не говорит.

Медиафутбол – это по сути ребята, которые в большинстве своем не реализовали карьеру, не смогли заиграть, либо такие как я, которые уже закончили. Либо вообще блогеры и актеры, которые далеки от футбола, но играют в удовольствие. Поэтому нельзя сравнивать профессиональный футбол и медийный.

Безусловно, какие-то медийные команды очень популярны, даже популярнее клубов РПЛ. Но уровень футбола не стоит сравнивать. Там профессионалы, которые 5-6 дней в неделю тренируются и проводят сборы.

Профессиональный футбол есть профессиональный футбол. Медиа – это совсем другое.

– Сейчас уровень Медиалиги сопоставим с ФНЛ?

– Я думаю, что команда из Медиалиги не выиграла бы даже Вторую лигу. В отдельном матче выйти и обыграть – вопросов нет. Но на длинной дистанции было бы совсем тяжко. РПЛ – это вообще космос.

Первая лига – борьба за выживание, Вторая лига – где-то в середине. Возьмем Кубок России: «Амкал» и 2Drots прошли два-три раунда, но даже в них им было очень тяжело физически. Надо проходить сборы, готовиться, тренироваться пять дней в неделю. На длинной дистанции тяжело. На сегодняшний день даже во Второй лиге «Амкал» и 2Drots не выиграли бы ни одну зону.

– То есть ты бы не дал 2Drots уайлд-кард в РПЛ?

– Ну а за что уайлд-кард? Чтобы им в каждой игре закидывали? Будем объективными, на уровне РПЛ из 30 матчей сколько очков бы они взяли? Думаю меньше 10, и то я преувеличиваю.

Да, они там обыграли ЦСКА, амбиции бьют через край. Но, пацаны, это товарищеская игра. ЦСКА не совсем основой играл. Да, это круто, что они обыграли ЦСКА, красавцы, вопросов нет. Но товарищеские игры не надо сравнивать с официальными. На сегодняшний день, как я говорил, даже во Второй лиге команды Медиалиги не смогли бы стать чемпионами своей зоны.

– Почему сейчас так много футболистов выбирают Медиалигу вместо Первой или Второй лиги? – Потому что сейчас в Медиалиге хорошие деньги. И во Второй лиге ты в принципе не заработаешь денег на жизнь. Есть некоторые команды, где более-менее платят, но туда еще попасть надо. В среднем это очень маленькие зарплаты. И в Первой лиге сейчас условия не очень хорошие.

К тому же в Медиалиге уровень подготовки пониже. Меньше интенсивность тренировок, нет сборов. Параллельно ты можешь работать, учиться, заниматься своими делами.

– Весной 2022-го вы с Тигиевым пришли в «Броуки». При этом ты позвал Георгия. Как долго ты уговаривал его?

– Три минуты. Может быть, даже меньше.

Я уже был в «Броуках», когда его позвали. Правда, сначала он отказал. Но я и не знал, что его звали. А как только меня оповестили, я предложил поговорить с ним. Позвонил Тиге, говорю: «Давай, пойдем к нам, у нас такая-то движуха, наберешь форму, после травмы восстановишься. У нас классная команда, пацаны играющие, многих ты знаешь». Даже уговаривать не пришлось. За минуту ему обрисовал все, и он согласился.

– Знал, что он легенда комьюнити?

– Потом уже начали рассказывать про это. Я вроде играю в Медиалиге, но не слежу за новостями. Поэтому когда меня просят, например, назвать лучших игроков, я с трудом делаю это.

– Предлагаю аттракцион. Я называю тебе игрока из медийного футбола, а ты – свои впечатления о нем.

– Давай.

– Кутуз.

– Ну, Кутуз – хороший нападающий. Много забивает, двукратный победитель Медиалиги. Мы пересеклись в сборной, вместе тренировались, играли. О нем как об игроке и человеке положительные впечатления.

– Прокоп. Он в порядке в футбольном плане?

– В порядке на уровне чего? На уровне Медиалиги, наверное, в порядке. Если он хочет играть на уровне выше, в премьер-лиге или в ФНЛ, то надо добавлять.

– Чемпионат Болгарии – показатель?

– Он там не играл, поэтому не знаю. Я часто играл с болгарами на сборах. Противные команды, силовой футбол. Возможно, стиль футбола ему не подходил.

– Володя XXL.

– Володя – веселый парень, у которого амбиции бьют через край. Он хочет играть в футбол, но ему что-то мешает. Какие-то движения околофутбольные. Наверное, он сам до конца не определился, чего он хочет: играть в футбол или тусоваться и гулять.

Но если ты хочешь играть в футбол, надо серьезно к этому относиться. А если ты певец, блогер, тиктокер, то не парься и продолжай жить так же.

– Нормально, что некоторые игроки игнорируют сборную Медиалиги?

– Это выбор каждого. Когда меня когда позвали в сборную, мне было в кайф играть против команды Премьер-лиги на стадионе чемпионата мира. Выходи и получай удовольствие. Странно, что люди, которые никогда не играли на таком уровне, умудряются отказываться.

Тем более странно, если ты молодой футболист. Одна игра может перевернуть жизнь: выйди с «Крыльями», сыграй удачно, может, Осинькин заметит и позовет. Почему нет?

– Как тебе идея драфта в Медиалиге?

– Я просто слежу за НХЛ и понимаю, что такое драфт. Думаю, в Медиалиге не совсем разобрались с системой драфта.

Допустим, «Козлы» на драфте взяли 14-летнего вратаря, который даже до перекладины пока не достает. Он приходит на тренировки, прогуливает периодически школу. Так что в моем понимании драфт – это что-то другое.

– В чем феномен медиафутбола?

– Открытость. Доступ к тому, что не увидишь в профутболе: раздевалки, движуха на тренировках, после тренировок, до и после игры. Все напоказ. Плюс формат игры: когда начинаются разборки, потасовки, и это снимается прямо с поля. Думаю, это привлекает внимание молодежи. Ребята постарше, наверное, не получают удовольствие, но молодежи нравится. Отсюда такие просмотры.

– Ты говорил, что играешь в Медиалиге из-за любви к футболу. Но разве Медиалига – про футбол? Быстров с Аршавиным скажут, что в медийном футболе очень много денег и скандалов, а уровень низкий.

– Какие деньги? Денег, которые я получаю в медиафутболе, не хватит на 10 дней моей жизни. Да, зарплаты уровня ФНЛ, но не первых команд. Да, здесь есть скандалы, разборки, но люди делают контент, зарабатывают на этом деньги.

Я в Медиалиге, потому что мне нравится играть в футбол. Наверное, не наигрался еще до конца. Тем более, медиафутбол хорош тем, что у тебя 2-3 тренировки в неделю плюс одна игра. Нет сборов, захотел пропустить тренировку – пропустил. Поэтому приходишь и тренируешься в кайф. Для меня медиафутбол – это занятие любимым делом. Я играю в футбол, получаю удовольствие, плюс платят какие-то деньги. Но не надо говорить, что это деньги, которые изменят мою жизнь. Это несерьезные суммы.

– Получается, у тебя есть дополнительный доход?

– Да, конечно. В футбол поиграл, деньги заработал, поэтому удачно сделал вложения. На деньги из медиафутбола я бы точно не смог прожить.

– Тяжело так сильно падать в доходах?

– Естественно. Приятно, когда ты тренируешься, играешь, а тебе каждый месяц на карту падают миллионы. Теперь чтобы они падали нужно что-то делать – вкладываться, включать голову. Просто игры в футбол больше не хватит.

Дьяков – медиафутбольный Денисов. Его выгнали из «Броуков» из-за того, что он заступился за одноклубников

– В медиафутболе ты год играл за команду «БроукБойз». Но в марте 2023-го объявил об уходе. Что случилось?

– Мы просто проиграли в Оренбурге. На следующий день возвращаемся в Москву, мне говорят: «Все, мы решили с тобой расстаться».

– Не было предпосылок?

– Я сам не собирался уходить. По сути, меня выгнали. Меня в «Броуках» плюс-минус все устраивало: атмосфера в команде, тренирует мой друг Антон Соснин и тренировки в удобное время. Все нравилось.

– А что не устраивало?

– Не устраивал новый спортивный директор – Хачатурян. После Нового года он пришел, и все распри и перестановки начались из-за него.

– Ты был против прихода Хачатуряна в «БроукБойз»?

– Изначально я не был против, да меня никто и не спрашивал. Пришел и пришел, но занимайся своим делом. Не надо влезать туда, куда тебя не просят. Советовать, кого куда ставить, кого отчислять. Это не твое дело. Твое дело – приводить игроков.

– В чем конкретно твоя претензия к Хачатуряну? Получается, он лез в тренировочный процесс?

– Он лез, говорил, что кого-то не туда ставят, кого-то надо убрать. Логашов ушел из команды, потому что Хачатурян был против него. Одно на другое накладывалось. Так и сложился мой уход.

– Последней каплей стала поездка в сборную?

– Да. Там с одним из президентов состоялся жесткий разговор. После он и принял решение.

– Еще в Самаре?

– Думаю, да.

Я человек, который ни под кого никогда не подстраивался, не потыкал. Если, допустим, этот телефон черный, а меня просят сказать, что он белый, я не буду это говорить. Я всегда за справедливость, у меня всегда было свое мнение. Не надо навязывать мне свое.

В Самаре я, как капитан «Броуков» и сборной, говорил не только за себя, но и за партнеров. Президенту клуба это не понравилось.

Я не сидел на миллионном контракте, не получал космическую зарплату, чтобы мне рассказывали, где и за кого мне играть. Поэтому я высказал свое мнение, которое не совпало с мнением президента Райзена. Но со мной согласились все игроки «Броуков» [кто был в сборной]. Все были на моей стороне.

– Давай уточним, о чем речь. Райзен был против поездки в сборную? – Там с самого начала были качели. Но в итоге разрешили. За день до игры в Самаре, когда мы уже там потренировались, нам запретили играть. Причина? У сборной один спонсор, а у «Броуков» другой. Хотя ни один клуб [с другим спонсором] не запрещал своим выходить на поле.

Я ответил, что мне без разницы. Выйду и буду играть. Либо платите ребятам, чтобы ваша букмекерская контора была у них личным спонсором. Я считаю, что неправильно лишать возможности сыграть с командой РПЛ на таком стадионе из-за того, что у сборной один спонсор, а у клуба другой. Поэтому я выступал за справедливость. Я хотел, чтобы все играли. И ни о чем не жалею.

– До этого момента ты не думал об уходе из «Броуков»?

– Нет. Опять же, после прихода Хачатуряна мне не нравились какие-то моменты. Уход Логашова и еще нескольких ребят. Но я спокойно на это реагировал. Егоров говорит, что я не здоровался, отворачивался. Ну, это какая-то своя интерпретация. Неуважения я ни к кому не проявлял, был на всех тренировках. Даже вышел играть в Оренбурге, хотя после Самары мы спали два часа.

– Как ты относишься к Егорову и Райзену?

– С Егоровым всегда можно было общаться. Да, он мог 10 раз за день поменять решение, но с ним можно было обсуждать какие-то вопросы.

С Райзеном я, по сути, не общался. Просто Райзен в футболе не понимает. Я же не лезу снимать контент, потому что я в этом не хорош. Я умею играть в футбол. Каждый должен заниматься своим делом.

У них даже между собой не всегда есть понимание. Поэтому Егоров, Райзен и Хачатурян сейчас как лебедь, рак и щука – все в разные стороны. Не знаю, куда это все приведет, но это их дела. Наши пути разошлись, поэтому желаю им удачи.

– После ухода из «Броуков» поменялось отношение к ним?

– К Егорову вообще нет. Он пишет посты, высказывается, но это его работа, он журналист.

Меня больше задели посты Хачатуряна. В лицо он мне говорит одно, а в постах другое. И слова Райзена: на стриме он говорил, что я просил деньги за записи кружков в телеграм. Это вообще бред, какие деньги? 500 или тысяча рублей могут изменить мою жизнь? Полная бредятина. Это меня зацепило.

К Егорову абсолютно нормальное отношение: мы не друзья, но и неприязни нет. Райзен и Хачатурян мне неприятны.

– Много предложений прилетело после ухода из «Броуков»?

– Да, особенно в первые полчаса. Телефон просто разрывался. Я немного приофигел от количества предложений.

Но вместе со мной ушли Тига, Антон Соснин, тренер вратарей Коля Черкай, администратор Геннадий Федорович. Мы ушли впятером и хотели все вместе зайти в какую-то команду. Но тяжело, потому что где-то все пятеро были не нужны, где-то другие несостыковки. Поэтому Тиге пришло предложение из Fight Nights, а мы вчетвером перешли в GOATS. Главное, что все трудоустроились.

– С третьего сезона Медиалиги ты игрок «Козлов». Раньше у них в составе часто мелькали рэперы. Soda Luv, Молодой Платон, Джарахов – знакомы ли тебе эти имена? – Джарахова я видел. Это тот маленький, который на воротах играл. Остальных не знаю, не слышал. Просто, наверное, я слишком стар для этого.

– Как отреагируешь, если в раздевалке появится Паша Техник в нетрезвом состоянии?

– Дисциплина нужна в любом случае, потому что не должно быть раздолбайства. Даже в медиафутболе без дисциплины не будет результата. Если кто-то будет приходить бухой – это неправильно.

Как я отреагирую? Пусть придет, а там посмотрим.

***

– Тебе 34. Планируешь вернуться в профессиональный футбол?

– Ни в коем случае. Мне это вообще неинтересно. Конечно, если кто-то позовет из Премьер-лиги, готов бесплатно играть. Но я трезво оцениваю ситуацию и понимаю, что не позовут. Поэтому в профессиональный футбол не вернусь.

– Какие планы на будущее? До пенсии играть в Медиалиге?

– Нет, я буду уже слишком старым. Я отучился на тренерскую лицензию B-UEFA, могу работать помощником главного тренера.

В январе следующего года я начинаю учиться на лицензию А. Это серьезный уровень, займет где-то год. И со следующего года планирую идти работать в тренерский штаб. Поэтому еще этот год поварюсь в Медиалиге.

Естественно, в приоритете в дальнейшем работать тренером. Да, в Медиалиге классно, но хочется заниматься чем-то более серьезным, потому что вести соцсети – это не мое. Я не веду публичный образ жизни, меня это никогда не привлекало.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров; Instagram/vitaly_dyakov