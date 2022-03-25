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Кто из турок до Языджи зажигал в РПЛ? Кабзе танцевал с Бердыевым, а Текке приехал после покушения на убийство

Хасан Кабзе Хасан Кабзе
Юсуф Языджи Юсуф Языджи
Джанер Эркин Джанер Эркин
Тамер Туна
Фатих Текке Фатих Текке
Гекхан Тере Гекхан Тере
Гекдениз Карадениз Гекдениз Карадениз
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В выходные ЦСКА растоптал «Рубин» 6:1, а героем матча стал новичок Юсуф Языджи – он организовал хет-трик. Турок идеально ворвался в РПЛ – в первых 4 матчах забил 6 (плюс отдал две голевые в Кубке)!

Языджи забивает в каждой игре Премьер-лиги – и это лучший старт среди легионеров в истории нашего чемпионата. Его арендовали у «Лилля» до конца сезона, но гендиректор ЦСКА Роман Бабаев уже признавался, что не отказался бы и от полного выкупа.

А что с другими турками в нашей лиге? Давайте вспоминать!

Аксу Мехмет – обошелся «Ростову» в 250 тысяч евро, но провел всего 3 матча

«Ростов» забрал нападающего у «Бешикташа» в 2003-м за 250 тысяч евро – причем не особо понятно, за какие заслуги. На тот момент 23-летний турок провел только два матча на серьезном уровне. Мехмет дебютировал в РПЛ против «Локомотива» (1:1): вышел на замену в конце первого тайма, но уже через 36 минут вернулся на скамейку.

Тренеров «Ростова» Мехмет в итоге не впечатлил, после трех игр его отправили в аренду в Казахстан. Там он не сыграл ни одного матча, и вскоре вернулся на родину. А в 2012-м завершил профессиональную карьеру – по данным Transfermarkt, она состояла всего из 19 матчей и 16 (!) клубов. Правда, скорее всего, матчей все же побольше – в его биографии очень много непонятных турецких клубов, есть даже команды с Северного Кипра. Сейчас Мехмету 42, он играет в любительской лиге в Турции.

Фатих Текке – переехал в Россию после покушения на убийство, с «Зенитом» выиграл кубок УЕФА

Текке приехал в Россию в августе 2006-го, «Зенит» заплатил за нападающего 7,5 млн евро. Считалось, что Текке уехал из Турции из-за покушения на убийство: в январе того же года его машину обстреляли, а организатору преступления дали пожизненный срок. Сам Текке говорил, что едет в Россию за прогрессом.

В «Зените» Текке взял кубок УЕФА: отыграл все 90 минут и отдал голевую на Зырянова. В 2010-м перешел в «Рубин»: там провел всего 7 матчей, зато выиграл Суперкубок.

Сейчас Фатиху 44, он не ушел из футбола: еще в январе был главным тренером «Денизлиспора» из Первой лиги Турции, но уволился, потому что команда шла в зоне вылета.

«С Фатихом была связана забавная история как с тренером, – говорит Sports.ru комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов. – Несколько лет назад, когда он тренировал «Манисаспор», они играли с «Бешикташем» в гостях. И перед игрой во время флэш-интервью Фатих Текке сказал: «У меня есть особенное предчувствие, что мы сегодня победим». В итоге «Манисаспор» проиграл 0:9».

Тамер Туна – сыграл 22 матча за «Терек» в 2005-м и вылетел в ФНЛ, недавно тренировал Кудряшова

Несколько лет назад Тамер Туна трепетно вспоминал времена в «Тереке»: 

«Клуб был менее организован, чем сейчас. Мы жили в Кисловодске, в маленьком пансионате «Мечта», а играли в Пятигорске. Российская лига уже тогда была сильной. Даже премиальные платили, но машин не дарили после матчей.

Единственная проблема, что приходилось раз в три месяца уезжать в Турцию, чтобы продлевать визу. Из-за того, что «Терек» представлял Чеченскую Республику, с оформлением визы было тяжелее. Поэтому пропускал некоторые матчи».

Туна сыграл в РПЛ 22 матча, вылетел в ФНЛ, расторг контракт и уехал обратно в Турцию. «Терек» стал единственным зарубежным клубом в его карьере. Уже в 2010-м футболист получил тренерскую лицензию.

«Как тренер он намного интереснее, чем игрок, – говорит Эльвин Керимов. – Несколько лет назад был ассистентом в «Бешикташе», потом стал работать самостоятельно. Считали, он будет большим тренером, но в Турции тренеров часто увольняют после двух-трех поражений, поэтому донести свои идеи до игроков очень сложно. Закрепиться пока нигде не удалось».

Осенью Туна уволился из «Антальяспора» Кудряшова. А пару недель назад – из «Бурсаспора», который шел в зоне вылета Первой лиги Турции.

Хасан Кабзе – танцевал с Бердыевым после чемпионства и жаловался на дороги в Казани

«Рубин» заплатил за Кабзе 1 млн евро в 2007-м. В РПЛ турок провел больше 50 матчей и успел выиграть Суперкубок.

«В России больше всего удивили дороги. Поначалу недоумевал: как они ездят, почему никто не жалуется? Это же невероятно. Правда, сейчас ситуация, по крайней мере в Казани, меняется к лучшему. Дыры в асфальте исчезают, новые трассы и развязки строят», – говорил Кабзе во время игры за «Рубин».

А в 2020-м вспомнил самые памятные моменты в Казани:

«Единственное, что я помню из раздевалки, это танцы после первого чемпионства. Тогда мы танцевали с Курбаном Бердыевым. Под какую песню? Не было песни. Просто хлопали в ладоши и щелкали пальцами. Делали «щак-щак». Он сам задавал мотив. Курбан Бердыев – очень серьезный человек. Я в первый раз видел его таким. Он танцевал в раздевалке, мы были в шоке. Было настоящее счастье!

Перед матчами в мечеть мы не ходили. Мы старались ходить на пятничные молитвы. Если матчи были в пятницу, то ходили после игр. Пост в «Рубине» держали все мусульмане. Я, Фатих Текке, Карадениз, наш друг Яшар (представитель игроков). Рамадан не попадал на игры, поэтому Бердыев особо не зацикливался на этом».

В 2017-м Кабзе завершил карьеру.

Джанер Эркин – сразу выучил язык, но забил лишь 1 гол за 33 матча

Эркин перешел в ЦСКА в 19 лет, но из-за постоянных травм дебютировал только спустя полгода после трансфера. Через два года ЦСКА отправил турка в аренду в «Галатасарай», а после окончания аренды сразу продал в «Фенербахче».

Эльвин Керимов рассказал, что Джанер быстро выучил язык, но все равно не раскрылся:

«В ЦСКА Джанер не адаптировался, хотя достаточно быстро начал говорить по-русски. До сих пор помнит какие-то выражения. Несколько лет назад, когда Милош Красич был в «Фенербахче», Джанер периодически выполнял функцию переводчика во время интервью и помогал Красичу».

За 33 матча в РПЛ Эркин забил лишь 1 гол – со штрафного «Спартаку». Прямо как Языджи обвел стенку, а ЦСКА тогда победил – 5:1. Юсуф говорил, что советовался с Эркином насчет перехода в армейский клуб, а журналисты перед дерби напомнили про дебютный гол Джанера. «Почему бы не повторить», – посмеялся Языджи. И повторил.

После ЦСКА Джанер успел поиграть в Европе – за «Интер». Правда, поссорился с главным тренером Де Буром и ни разу не вышел на поле. Сейчас в 33 года играет за середняка Суперлиги «Фатих Карагюмрюк», где есть наши знакомые Кристиян Бистрович и Ахмед Муса.

Гекхан Тере – жутко скандалил с «Рубином», сыграл всего 5 матчей и уехал на родину

Самый загадочный турок в нашей лиге. Если коротко, Тере в 2013-м приехал в Казань за 6 млн, сыграл в двух матчах, получил дисквалификацию за удаление, попытался сбежать в Турцию из-за якобы неисполнения «Рубином» условий контракта, но потом передумал и вернулся. А после возвращения сыграл три матча за полгода и все равно уехал в Турцию.

«Гекхан Тере любит гулянки, тусовки, – рассказал Эльвин Керимов. – Есть история с Чалханоглу и Топраком, когда Тере угрожал пистолетом своим партнерам по сборной. Как-то в ночном клубе он попал в криминальную историю: в него два раза стреляли и ранили в плечо. В каком-то смысле, человек с уникальной биографией».

Сейчас Тере 30, в этом сезоне провел 16 матчей за «Бешикташ».

Гекдениз Карадениз – легенда «Рубина», готовится стать тренером

За 226 матчей в РПЛ Карадениз успел забрать два чемпионства, два Суперкубка и Кубок России. Он построил мечеть под Казанью и сделал тату в честь любимого клуба. А в «Рубине» 61-й номер (почтовый индекс родного Трабзона) закрепили за Гекденизом.

Карадениз готовится стать тренером, он еще 4 года назад получил лицензию А.

«Один из лучших легионеров в истории РПЛ, – говорит Эльвин Керимов. – Карадениз с первых матчей после переезда в Россию показывал класс. Большое упущение для «Трабзонспора», хотя они и заработали большие деньги на его продаже (8,7 млн евро).

Сейчас, кстати, живет в Стамбуле. Никого не тренирует, даже не работает экспертом. Его зовут периодически на каналы, но он отказывается. Сам Карадениз говорил, что собирается тренировать».

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

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