Кто из турок до Языджи зажигал в РПЛ? Кабзе танцевал с Бердыевым, а Текке приехал после покушения на убийство

В выходные ЦСКА растоптал «Рубин» 6:1, а героем матча стал новичок Юсуф Языджи – он организовал хет-трик. Турок идеально ворвался в РПЛ – в первых 4 матчах забил 6 (плюс отдал две голевые в Кубке)!

Языджи забивает в каждой игре Премьер-лиги – и это лучший старт среди легионеров в истории нашего чемпионата. Его арендовали у «Лилля» до конца сезона, но гендиректор ЦСКА Роман Бабаев уже признавался, что не отказался бы и от полного выкупа.

А что с другими турками в нашей лиге? Давайте вспоминать!

Аксу Мехмет – обошелся «Ростову» в 250 тысяч евро, но провел всего 3 матча

«Ростов» забрал нападающего у «Бешикташа» в 2003-м за 250 тысяч евро – причем не особо понятно, за какие заслуги. На тот момент 23-летний турок провел только два матча на серьезном уровне. Мехмет дебютировал в РПЛ против «Локомотива» (1:1): вышел на замену в конце первого тайма, но уже через 36 минут вернулся на скамейку.

Тренеров «Ростова» Мехмет в итоге не впечатлил, после трех игр его отправили в аренду в Казахстан. Там он не сыграл ни одного матча, и вскоре вернулся на родину. А в 2012-м завершил профессиональную карьеру – по данным Transfermarkt, она состояла всего из 19 матчей и 16 (!) клубов. Правда, скорее всего, матчей все же побольше – в его биографии очень много непонятных турецких клубов, есть даже команды с Северного Кипра. Сейчас Мехмету 42, он играет в любительской лиге в Турции.

Фатих Текке – переехал в Россию после покушения на убийство, с «Зенитом» выиграл кубок УЕФА

Текке приехал в Россию в августе 2006-го, «Зенит» заплатил за нападающего 7,5 млн евро. Считалось, что Текке уехал из Турции из-за покушения на убийство: в январе того же года его машину обстреляли, а организатору преступления дали пожизненный срок. Сам Текке говорил, что едет в Россию за прогрессом.

В «Зените» Текке взял кубок УЕФА: отыграл все 90 минут и отдал голевую на Зырянова. В 2010-м перешел в «Рубин»: там провел всего 7 матчей, зато выиграл Суперкубок.

Сейчас Фатиху 44, он не ушел из футбола: еще в январе был главным тренером «Денизлиспора» из Первой лиги Турции, но уволился, потому что команда шла в зоне вылета.

«С Фатихом была связана забавная история как с тренером, – говорит Sports.ru комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов. – Несколько лет назад, когда он тренировал «Манисаспор», они играли с «Бешикташем» в гостях. И перед игрой во время флэш-интервью Фатих Текке сказал: «У меня есть особенное предчувствие, что мы сегодня победим». В итоге «Манисаспор» проиграл 0:9».

Тамер Туна – сыграл 22 матча за «Терек» в 2005-м и вылетел в ФНЛ, недавно тренировал Кудряшова

Несколько лет назад Тамер Туна трепетно вспоминал времена в «Тереке»:

«Клуб был менее организован, чем сейчас. Мы жили в Кисловодске, в маленьком пансионате «Мечта», а играли в Пятигорске. Российская лига уже тогда была сильной. Даже премиальные платили, но машин не дарили после матчей.

Единственная проблема, что приходилось раз в три месяца уезжать в Турцию, чтобы продлевать визу. Из-за того, что «Терек» представлял Чеченскую Республику, с оформлением визы было тяжелее. Поэтому пропускал некоторые матчи».

Туна сыграл в РПЛ 22 матча, вылетел в ФНЛ, расторг контракт и уехал обратно в Турцию. «Терек» стал единственным зарубежным клубом в его карьере. Уже в 2010-м футболист получил тренерскую лицензию.

«Как тренер он намного интереснее, чем игрок, – говорит Эльвин Керимов. – Несколько лет назад был ассистентом в «Бешикташе», потом стал работать самостоятельно. Считали, он будет большим тренером, но в Турции тренеров часто увольняют после двух-трех поражений, поэтому донести свои идеи до игроков очень сложно. Закрепиться пока нигде не удалось».

Осенью Туна уволился из «Антальяспора» Кудряшова. А пару недель назад – из «Бурсаспора», который шел в зоне вылета Первой лиги Турции.

Хасан Кабзе – танцевал с Бердыевым после чемпионства и жаловался на дороги в Казани

«Рубин» заплатил за Кабзе 1 млн евро в 2007-м. В РПЛ турок провел больше 50 матчей и успел выиграть Суперкубок.

«В России больше всего удивили дороги. Поначалу недоумевал: как они ездят, почему никто не жалуется? Это же невероятно. Правда, сейчас ситуация, по крайней мере в Казани, меняется к лучшему. Дыры в асфальте исчезают, новые трассы и развязки строят», – говорил Кабзе во время игры за «Рубин».

А в 2020-м вспомнил самые памятные моменты в Казани:

«Единственное, что я помню из раздевалки, это танцы после первого чемпионства. Тогда мы танцевали с Курбаном Бердыевым. Под какую песню? Не было песни. Просто хлопали в ладоши и щелкали пальцами. Делали «щак-щак». Он сам задавал мотив. Курбан Бердыев – очень серьезный человек. Я в первый раз видел его таким. Он танцевал в раздевалке, мы были в шоке. Было настоящее счастье!

Перед матчами в мечеть мы не ходили. Мы старались ходить на пятничные молитвы. Если матчи были в пятницу, то ходили после игр. Пост в «Рубине» держали все мусульмане. Я, Фатих Текке, Карадениз, наш друг Яшар (представитель игроков). Рамадан не попадал на игры, поэтому Бердыев особо не зацикливался на этом».

В 2017-м Кабзе завершил карьеру.

Джанер Эркин – сразу выучил язык, но забил лишь 1 гол за 33 матча

Эркин перешел в ЦСКА в 19 лет, но из-за постоянных травм дебютировал только спустя полгода после трансфера. Через два года ЦСКА отправил турка в аренду в «Галатасарай», а после окончания аренды сразу продал в «Фенербахче».

Эльвин Керимов рассказал, что Джанер быстро выучил язык, но все равно не раскрылся:

«В ЦСКА Джанер не адаптировался, хотя достаточно быстро начал говорить по-русски. До сих пор помнит какие-то выражения. Несколько лет назад, когда Милош Красич был в «Фенербахче», Джанер периодически выполнял функцию переводчика во время интервью и помогал Красичу».

За 33 матча в РПЛ Эркин забил лишь 1 гол – со штрафного «Спартаку». Прямо как Языджи обвел стенку, а ЦСКА тогда победил – 5:1. Юсуф говорил, что советовался с Эркином насчет перехода в армейский клуб, а журналисты перед дерби напомнили про дебютный гол Джанера. «Почему бы не повторить», – посмеялся Языджи. И повторил.

После ЦСКА Джанер успел поиграть в Европе – за «Интер». Правда, поссорился с главным тренером Де Буром и ни разу не вышел на поле. Сейчас в 33 года играет за середняка Суперлиги «Фатих Карагюмрюк», где есть наши знакомые Кристиян Бистрович и Ахмед Муса.

Гекхан Тере – жутко скандалил с «Рубином», сыграл всего 5 матчей и уехал на родину

Самый загадочный турок в нашей лиге. Если коротко, Тере в 2013-м приехал в Казань за 6 млн, сыграл в двух матчах, получил дисквалификацию за удаление, попытался сбежать в Турцию из-за якобы неисполнения «Рубином» условий контракта, но потом передумал и вернулся. А после возвращения сыграл три матча за полгода и все равно уехал в Турцию.

«Гекхан Тере любит гулянки, тусовки, – рассказал Эльвин Керимов. – Есть история с Чалханоглу и Топраком, когда Тере угрожал пистолетом своим партнерам по сборной. Как-то в ночном клубе он попал в криминальную историю: в него два раза стреляли и ранили в плечо. В каком-то смысле, человек с уникальной биографией».

Сейчас Тере 30, в этом сезоне провел 16 матчей за «Бешикташ».

Гекдениз Карадениз – легенда «Рубина», готовится стать тренером

За 226 матчей в РПЛ Карадениз успел забрать два чемпионства, два Суперкубка и Кубок России. Он построил мечеть под Казанью и сделал тату в честь любимого клуба. А в «Рубине» 61-й номер (почтовый индекс родного Трабзона) закрепили за Гекденизом.

Карадениз готовится стать тренером, он еще 4 года назад получил лицензию А.

«Один из лучших легионеров в истории РПЛ, – говорит Эльвин Керимов. – Карадениз с первых матчей после переезда в Россию показывал класс. Большое упущение для «Трабзонспора», хотя они и заработали большие деньги на его продаже (8,7 млн евро).

Сейчас, кстати, живет в Стамбуле. Никого не тренирует, даже не работает экспертом. Его зовут периодически на каналы, но он отказывается. Сам Карадениз говорил, что собирается тренировать».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид