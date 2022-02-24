Колхоз обыграли
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«Зениту» нужно побеждать «Бетис», но Питер не выигрывает на выезде в еврокубках уже 5 лет. Попадали даже Минску, «Мольде» и «Брюгге»

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Грустная традиция.

«Зенит» не справился с «Бетисом» в первом матче стыков за 1/8 Лиги Европы: вернулись с 0:2, но из-за глупых ошибок получили третий гол и проиграли. Чтобы проходить дальше, нужна победа в Испании.

Благодаря отмене выездного гола в еврокубках задача Семака немного упрощается, но статистика «Зенита» в гостях очень печальна (не побеждали 5 лет), а у Семака ни одной победы в 16 матчах на выезде.

Причем проигрывали не только грандам. Были даже 0:4 в Минске (и легендарные 8:1 в Питере!), 1:2 в том же сезоне от «Мольде» (победный тогда забил молодой Холанд). А год назад в последнем туре Лиги чемпионов получили 0:3 от бельгийского «Брюгге».

Последняя победа случилась аж в 2017-м – выиграли у «Реал Сосьедада» (3:1). «Зенит» тогда уже вышел из группы ЛЕ и боролся за первое место, хотя к тому матчу подходил с серией из 5 игр без побед (во всех турнирах).

В Сан-Себастьяне было так: в конце первого тайма Ерохин забил после добивания, но «Сосьедад» быстро сравнял. Дальше на 64-й через себя положил Бранислав Иванович, а в конце Паредес после красивой комбинации обыграл двоих и катнул в угол (голевую отдал Кокорин!). Из тех, кто был в основе, только Ерохин все еще в клубе. В обороне играли одни легенды: Лодыгин, Кришито, Краневиттер, Смольников.

«Раньше никогда не забивал через себя. Первая мысль перед голом – лишь бы попасть по мячу и не опозориться. Когда я увидел, что мяч влетел в угол, был в шоке», –  рассказал Иванович после матча.

Кстати, за «Сосьедад» тогда единственный мяч забил Виллиан Жозе. Неделю назад он опять забил «Зениту» – только уже за «Бетис».

Впрочем, Семак не верит в мистику: он уверен, что дело не в психологии, а игровых качествах.

«Конечно, есть закономерность в 16 матчах без побед, – сказал тренер. – Думаю, ни в одном из матчей мы не выглядели сильнее соперника, чтобы сказать: «Вот, нам не повезло». При стечении обстоятельств могли кого-то обыграть, но глобально, наверное, нет.

Мы не сильнее других команд, не можем говорить: «Сейчас поедем и обыграем». Возможно, когда-нибудь и обыграем, любая серия ведь заканчивается.

О психологии всегда будут говорить, но здесь скорее игровые причины. Мы не сильнее, поэтому и не выигрываем, исключительно игровые моменты. Настроены? Настроены. Стараемся? Стараемся. Не получается, потому что мы недостаточно сильны были в этих матчах, мы не играли лучше.

Давление и интенсивность других чемпионатов не позволяет нам быть выше на этом этапе, чем другие команды. «Бетис» – это не только давление трибун, но и уровень команды. У «Мальме» тоже потрясающие болельщики, невероятная атмосфера. Такое давление, что там любой команде сложно играть».

Вы удивитесь, но с 2010-го самыми успешными тренерами на выезде в еврокубках у «Зенита» были Луческу и Манчини – проиграли столько же, сколько и выиграли. Только Семак пока ни разу не побеждал.

Самое время исправиться.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; REUTERS/Anton Vaganov

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