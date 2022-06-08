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Как женский ГК «Ростов-дон» вернул себе титул чемпиона России

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23 мая. Ростов-на-Дону, Дворец спорта. «Ростов-Дон» не оставляет шансов ЦСКА в первом матче финала чемпионата России — 27:22. 

29 мая. Москва, Волейбольная арена «Динамо». «Ростов-Дон» уступает ЦСКА во втором финальном поединке — 28:29, но по итогу двух игр становится победителем чемпионата России. 

ТРИУМФ

«Ростов-Дон» вернул золото на Дон — план, с которым выходила команда на площадку, и слоган, который затем будет гореть золотом на победных футболках игроков. 

Как сказал главный тренер «Ростов-Дона» Томаш Хлавати — это путь. Путь к единой цели. Путь, который команда прошла вместе. К слову, он единственный легионер, который остался с командой перед финальными матчами труднейшего для ростовчанок сезона.

☑️ Уход всех игроков-легионеров и главного тренера

☑️ Серебро Кубка России 

☑️ Золото чемпионата России

☑️ И команда мечты, которая обладает тем, чего нет у других

Это видео о нашем финале. О том, как «Ростов-Дон» вернул золото на Дон

◾ Раздевалка «Ростов-Дона» перед финалом

◾ Что сказал Томаш Хлавати команде перед матчем?

◾ Боль и слезы игроков 

◾ Кому посвятила победу в чемпионате России Полина Кузнецова?

◾ Эмоции желто-черного сектора на трибунах московской арены

◾ Шампанское на площадке волейбольной арены «Динамо»

До мурашек. 

 

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