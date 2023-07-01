«Родина Медиа» первой вышла из группы. Блаженство Отара Кушанашвили

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От редакции: «Родина Медиа» ураганно начала четвертый сезон Медиалиги. У действующего чемпиона на старте три победы с общим счетом 12:0. «Родина Медиа» – единственная команда МФЛ-4 без пропущенных мячей. И первая, вышедшая в четвертьфинал. Сегодня у медиадиректора «Родины Медиа» Отара Кушанашвили очень-очень хорошее настроение.

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МОЯ команда «РОДИНА МЕДИА» – это высокое собрание «порядочных негодяев», славно-»бесславных ублюдков», которых можно и должно расхваливать до небес: они расцветают при таком трепетном подходе. ВИТЕ БЛАТОВУ я пишу через день (и ХАНТЕРУ, и ПИЧЕ, и ГАЗДАНОВУ, и СУХОНОСОВУ). Пишу, ибо верую во всемогущество Слова Доброго , а сам ВИТЯ умеет собраться с мыслями и сохранять достоинство даже при рассыпающемся вокруг мире.

ТЕКИЛА, например, считает, что БЛАТ проявит себя только в таком разе, когда превратится в «нервный комок чистой ярости». Миф о БЛАТОВЕ (равно и миф о ВОЛОДЕ ХХL, но о нем ниже) приобрел космогонический размах, и его, этот миф, и его, этот размах, надо оправдывать, претворять, воплощать. Умница и мой персональный эксперт ВЯТЫЧ говорит, что тут уместно затертое и истасканное слово «психология». У умных людей есть подозрение, что славный малый БЛАТ расположен к мерехлюндии.

Теперь, после трех матчей и в преддверии «КОЗЛОВ», у ВИТИ ГОЛ ПЛЮС ПАС, но рано, даром что подмывает, пускаться в пляс: на уровне плей-офф перестает действовать не только арифметика, но и дифференциальное исчисление. КАРЯКА редко бывает сентиментальным, и вчера, когда ВИТЯ выказал недовольство заменой, тренер очень жестко пресек истерику в самом ея эмбрионе. Он не находил себе места, не сел на скамейку, ходил туда-сюда, «слышались невнятные критические междометия». А потом ему предоставили шанс. Таким счастливым я его не видел .