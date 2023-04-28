«Любите Родину и уважайте «Родину Медиа», а лучше – болейте за нее!» Новая колонка Кушанашвили

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Разогрев к полуфиналу.

От редакции: сегодня полуфиналы Winline Медиалига. В первом матче «Бей Беги» сразится с «Родиной Медиа». Медидиректор «РМ» Отар Кушанашвили рассказывает, почему нужно болеть именно за «Родину Медиа».

Даже если мы просто вырвем себе место в финале, то, исходя из голого положения вещей, второй год кряду добиться такого результата уже будет грандиозным свершением. Но «РОДИНЕ МЕДИА» такого расклада мало, ибо «РОДИНА МЕДИА» – самая мощная и самая умная команда МЕДИАЛИГИ.

Если ГАЗДАНОВ, ПИЧА,ОЛЕНЧЕНКО И ХАНТЕР в ударе и кровушка в них бурлит, то, как говорят мои Махачкалинские и грозненские корфаны, «Салам Алейкум» (что было бы уместно в мусульманской, благословенной Аллахом Казани).

Если застенчиво улыбчивый АРАГОН почувствует вкус крови, то он напомнит вам, как хорош был РИБЕРИ в лучшей версии себя. И ведь ждём не дождемся ,когда взорвется БЛАТ. Ведь что такое история успеха?

Это ведь и Президент, и ветераны ТАРАСОВ и БУДАКОВ, и неистовый ПАНЯ, который лишит вас кадыка за сантиметр поля, и неукоснительное послушание в рассуждении КАРЯКИ, которому, если судить со стороны,самому хочется ринуться на поле.

Без обид, но, сколько я видел, «БЕЙ БЕГИ» – это ЕЩЕНКО и элементарная схема а-ля ГОГНИЕВ. Если изъять ЕЩЕНКО из того состава, что сотворил сенсация, – сенсации бы не было. Наши пацаны чужды абстрактной космогонии на поле, они – сумасшедшие «объекты в движении», заполняющие собой пространство до такой плотности, что в лучшие дни выдохнется любой противник.

Нам бы везения чуть-чуть – и мы ПОБЕДИМ. А о финале поговорим потом, после Казани. Любите РОДИНУ и уважайте «РОДИНУ МЕДИА», а лучше – болейте за нее.