«Лидер, пример, проводник»: игроки «Мадрида» прощаются с Начо
Начо попал в систему «Мадрида» в 2001 году. Спустя 23 года испанец прощается с «королевским клубом». Свою карьеру он, вероятно, продолжит в Саудовской Аравии.
Шестой номер Фернандеса в «королевском» будет носить Камавинга, француз трогательно попрощался с капитаном.
Начо провожают бывшие, нынешние и будущие игроки «Реала»
Дани Карвахаль: «Мы с детства играли вместе в нашем любимом «Мадриде». На протяжении многих лет я имел честь наблюдать за тем, как ты растешь и становишься великим игроком и капитаном, коим ты являешься сегодня.
Я был очень рад наблюдать за тем, как ты берешь трофеи, будучи моим капитаном, и я горжусь тем, что делил поле с другом, который стал настоящей легендой «Реала». Твое наследие сохранится, тебя всегда будут помнить за твои достижения и за то, какой ты необыкновенный человек.
Спасибо, спасибо, Начо, за все незабываемые моменты и за то, что ты являешься примером совершенства и товарищества. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем, уверен, что ты преуспеешь в любых начинаниях».
Винисиус: «Начете, мой капитан! Мне было очень приятно играть с тобой все эти годы. Ты самый лучший мадридиста из всех, кого я когда-либо видел. Спасибо тебе за все! Ты удивительный человек, который заслуживает всего, что заработал, и многого другого! Я желаю тебе всего наилучшего на твоем новом этапе! Лидер и пример».
Нико Пас: «Легенда и пример для всех».
Лукас Васкес: «Мой большой друг, мой великий капитан! Желаю тебе всего наилучшего в твоем следующем приключении! Ты уходишь из дома, став легендой! Те, кто с тобой знаком, знают, что ты дал этому клубу! Ты настоящий мадридиста. Я наслаждался каждым совместным днем, каждой победой, каждым титулом, каждой тренировкой, каждым ужином, каждым моментом, и теперь я буду скучать по тебе, черт возьми! Ты великий Тореадор! Очень тебя люблю».
Родриго Гоэс: «Спасибо за все, капитан! Навсегда останешься для нас всех примером. Легенда».
Тони Кроос: «Настоящий капитан! Люблю тебя, Начете!»
Криштиану Роналду: «Ты один из героев великой истории «Реала». Гордись тем, чего ты достиг, Начо!»
Энцо Альварес (сын Марсело): «Пример для всех молодых игроков. Легенда!»
Хоселу: «Вечный капитан. Ты и есть «Мадрид»! Ты относился ко мне как к другу в раздевалке! Ты есть и будешь легендой».
Браим Диас: «Спасибо за все, капитан! Удачи в будущем, легенда».
Федерико Вальверде: «Пример упорства. Чувство принадлежности. Капитан и легенда, но в первую очередь хороший человек».
Ферлан Менди: «Капитан, желаю всего самого лучшего в будущих начинаниях, было честью защищать эту футболку бок о бок с тобой».
Джуд Беллингем: «Что за человек, игрок, ролевая модель, лидер. Спасибо за все советы, за все уроки за столько короткий отрезок времени. Было приятно делить с тобой поле и раздевалку. Идеальный капитан и пример для всех в нашем клубе. Желаю всего самого лучшего тебе и твоей семье, легенда».
Серхио Аррибас: «Играть с тобой было сплошным удовольствием. Спасибо за все, капитан!»
Тибо Куртуа: «Скромный, ответственный, хороший напарник, отличный капитан и настоящий мадридиста. Было честью делить с тобой раздевалку, ты образцовый человек и игрок. Спасибо, Начо, и удачи!»
Давил Алаба: «Легенда».
Кепа Аррисабалага: «Легенда».
Орельен Тчуамени: «О, капитан! Лидер, проводник и вдохновитель для всех нас. Спасибо за все, Начо, желаю тебе всего самого наилучшего в будущем».
Арда Гюлер: «Спасибо, капитан».
Марсело: «Начете… Всю свою жизнь ты посвятил своему клубу. 23 года напряженной работы и самопожертвования, чтобы осуществить мечту. Ты пример для всех парней, которые стремятся достичь высот, особенно для тех, кто каждый день работает в Вальдебебасе. Спасибо тебе за все эти годы, капитан. Было приятно разделить с тобой такое количество побед».
Антонио Рюдигер: «Большое спасибо за все, мой капитан, мой брат и мой партнер! Желаю всего самого лучшего! Легенда».
Фран Гарсия: «Большое спасибо, капитан! Ты являешься примером настоящего мадридиста, примером для всех молодых игроков. Для меня было большой честью играть вместе и делить с тобой раздевалку, желаю удачи. Спасибо, легенда».
Серхио Рамос: «Дорогой Начофи, ты уходишь, но навсегда останешься частью истории «Мадрида». Поздравляю с блестящей карьерой. Было приятно столько лет делить с тобой раздевалку и вместе переживать столько успехов и неповторимых моментов. Был так рад видеть тебя в роли капитана. Крепко тебя обнимаю, брат! Ты всегда будешь в моей команде».
Марко Асенсио: «Желаю всего самого лучшего на твоем новом жизненном этапе! Ты заслуживаешь всего самого лучшего. Пример и друг».
Андрей Лунин: «Великий капитан, великий пример! Спасибо за все, легенда! Удачи на новом этапе, заслуживаешь всего самого лучшего!»
Делитесь самыми яркими воспоминаниями о Начо в «Мадриде»!