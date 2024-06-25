«Лидер, пример, проводник»: игроки «Мадрида» прощаются с Начо

Начо попал в систему «Мадрида» в 2001 году. Спустя 23 года испанец прощается с «королевским клубом». Свою карьеру он, вероятно, продолжит в Саудовской Аравии.

Шестой номер Фернандеса в «королевском» будет носить Камавинга, француз трогательно попрощался с капитаном.

Начо провожают бывшие, нынешние и будущие игроки «Реала»

Дани Карвахаль : «Мы с детства играли вместе в нашем любимом «Мадриде». На протяжении многих лет я имел честь наблюдать за тем, как ты растешь и становишься великим игроком и капитаном, коим ты являешься сегодня.

Я был очень рад наблюдать за тем, как ты берешь трофеи, будучи моим капитаном, и я горжусь тем, что делил поле с другом, который стал настоящей легендой «Реала». Твое наследие сохранится, тебя всегда будут помнить за твои достижения и за то, какой ты необыкновенный человек.

Спасибо, спасибо, Начо, за все незабываемые моменты и за то, что ты являешься примером совершенства и товарищества. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем, уверен, что ты преуспеешь в любых начинаниях».

Винисиус : «Начете, мой капитан! Мне было очень приятно играть с тобой все эти годы. Ты самый лучший мадридиста из всех, кого я когда-либо видел. Спасибо тебе за все! Ты удивительный человек, который заслуживает всего, что заработал, и многого другого! Я желаю тебе всего наилучшего на твоем новом этапе! Лидер и пример».

Нико Пас : «Легенда и пример для всех».

Лукас Васкес : «Мой большой друг, мой великий капитан! Желаю тебе всего наилучшего в твоем следующем приключении! Ты уходишь из дома, став легендой! Те, кто с тобой знаком, знают, что ты дал этому клубу! Ты настоящий мадридиста. Я наслаждался каждым совместным днем, каждой победой, каждым титулом, каждой тренировкой, каждым ужином, каждым моментом, и теперь я буду скучать по тебе, черт возьми! Ты великий Тореадор! Очень тебя люблю».

Родриго Гоэс : «Спасибо за все, капитан! Навсегда останешься для нас всех примером. Легенда».

Тони Кроос : «Настоящий капитан! Люблю тебя, Начете!»

Криштиану Роналду : «Ты один из героев великой истории «Реала». Гордись тем, чего ты достиг, Начо!»

Энцо Альварес (сын Марсело): «Пример для всех молодых игроков. Легенда!»

Хоселу : «Вечный капитан. Ты и есть «Мадрид»! Ты относился ко мне как к другу в раздевалке! Ты есть и будешь легендой».

Браим Диас : «Спасибо за все, капитан! Удачи в будущем, легенда».

Федерико Вальверде : «Пример упорства. Чувство принадлежности. Капитан и легенда, но в первую очередь хороший человек».

Ферлан Менди : «Капитан, желаю всего самого лучшего в будущих начинаниях, было честью защищать эту футболку бок о бок с тобой».

Джуд Беллингем : «Что за человек, игрок, ролевая модель, лидер. Спасибо за все советы, за все уроки за столько короткий отрезок времени. Было приятно делить с тобой поле и раздевалку. Идеальный капитан и пример для всех в нашем клубе. Желаю всего самого лучшего тебе и твоей семье, легенда».

Серхио Аррибас : «Играть с тобой было сплошным удовольствием. Спасибо за все, капитан!»

Тибо Куртуа : «Скромный, ответственный, хороший напарник, отличный капитан и настоящий мадридиста. Было честью делить с тобой раздевалку, ты образцовый человек и игрок. Спасибо, Начо, и удачи!»

Давил Алаба : «Легенда».

Кепа Аррисабалага : «Легенда».

Орельен Тчуамени : «О, капитан! Лидер, проводник и вдохновитель для всех нас. Спасибо за все, Начо, желаю тебе всего самого наилучшего в будущем».

Арда Гюлер : «Спасибо, капитан».

Марсело : «Начете… Всю свою жизнь ты посвятил своему клубу. 23 года напряженной работы и самопожертвования, чтобы осуществить мечту. Ты пример для всех парней, которые стремятся достичь высот, особенно для тех, кто каждый день работает в Вальдебебасе. Спасибо тебе за все эти годы, капитан. Было приятно разделить с тобой такое количество побед».

Антонио Рюдигер : «Большое спасибо за все, мой капитан, мой брат и мой партнер! Желаю всего самого лучшего! Легенда».

Фран Гарсия : «Большое спасибо, капитан! Ты являешься примером настоящего мадридиста, примером для всех молодых игроков. Для меня было большой честью играть вместе и делить с тобой раздевалку, желаю удачи. Спасибо, легенда».

Серхио Рамос : «Дорогой Начофи, ты уходишь, но навсегда останешься частью истории «Мадрида». Поздравляю с блестящей карьерой. Было приятно столько лет делить с тобой раздевалку и вместе переживать столько успехов и неповторимых моментов. Был так рад видеть тебя в роли капитана. Крепко тебя обнимаю, брат! Ты всегда будешь в моей команде».

Марко Асенсио: «Желаю всего самого лучшего на твоем новом жизненном этапе! Ты заслуживаешь всего самого лучшего. Пример и друг».

Андрей Лунин : «Великий капитан, великий пример! Спасибо за все, легенда! Удачи на новом этапе, заслуживаешь всего самого лучшего!»

Делитесь самыми яркими воспоминаниями о Начо в «Мадриде»!