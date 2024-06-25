Камавинга станет преемником Начо. Фернандес передал свой номер французу

Начо прощается с «Мадридом», в «королевском клубе» у капитана останется преемник. Как и ожидалось , шестой номер Фернандеса достанется Камавинга.

Эдуардо написал трогательное прощание с капитаном:

«Человек одного клуба, мой капитан и пример для всех. Играть с тобой было счастьем. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в дальнейшем. Теперь можешь мне помочь?»

Начо пришел в комментарии к французу: «Могу помочь тебе получить шестой номер. Спасибо, мой Кама».

Начо попал в систему «сливочных» в 2001 году, он провел 475 матчей за команды «Мадрида» разных возрастов. С основой «королевского клуба» испанец завоевал 26 трофеев.

Сможет ли Камавинга приблизится к достижению Начо?