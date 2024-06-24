Наследником Крооса в «Мадриде» станет Вальверде. А кто заберет шестой номер Начо?

Летом «Мадрид» покинут несколько легенд, а значит, в команде освободятся культовые номера. Тони Кроос уже завещал свою «восьмерку» Феде Вальверде . А шестой номер Начо заберет Камавинга.

Ряд испанских изданий и сам Фабрицио Романо сообщили, что летом Фернандес переберется в Саудовскую Аравию. По данным итальянского инсайдера , новым клубом испанца станет «Аль-Кадисия».

Как пишет As , «шестерка» Начо достанется Камавинга. Сейчас француз выступает за «Мадрид» под 12-м номером, который когда-то носил Марсело. Но с точки зрения маркетинга футболка Эдуардо с цифрой 6 будет гораздо выигрышнее.

К тому же, обычно под шестым номером на поле выходят опорники, именно эту роль Камавинга будет играть в следующем сезоне, добавляет издание.

Французу «шестерка» не чужда. Под этим номером Эдуардо выступает за сборную Франции. На клубном уровне Кама последний раз играл под шестым номером в сезоне 2019/20, когда выступал за «Ренн».

Как считаете, у Начо остался достойный наследник?