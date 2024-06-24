Капитан ушел – да здравствует капитан! Вспоминаем всех лидеров «Реала» при Флорентино Пересе

С нового сезона в «Мадриде» будет новый капитан – 38-летний Лука Модрич, который выступает на «Бернабеу» с 2012 года. Еще одно имя в длинном списке капитанов клуба последних лет при Флорентино Пересе.

Маноло Санчис, один сезон

Защитник стал первым капитаном в эпоху Флорентино в «Мадриде», но Санчис пробыл капитаном при Пересе всего один сезон, покинув клуб в 2001 году.

Фернандо Йерро, два сезона

Еще один лидер при Флорентино в раздевалке, тоже на заключительном этапе своей карьеры.

Рауль, семь сезонов

Нападающий стал последним капитаном первого этапа президентства Переса, а также первым в начале второго этапа в 2009 году – тот год стал последним для Рауля в «Мадриде».

Икер Касильяс, пять сезонов

Голкипер принял капитанскую повязку после ухода Рауля и носил ее пять сезонов, за которые успел выиграть Лигу чемпионов после 12 лет ожидания.

Серхио Рамос, шесть сезонов

Защитник унаследовал повязку от Касильяса и был лидером команды до 2021 года, на счету Серхио три победы в Лиге чемпионов подряд в качестве капитана.

Марсело, один сезон

Еще один защитник «Мадрида» и первый иностранец у руля команды.

Карим Бензема, один сезон

Любимец Флорентино Переса выиграл Золотой Мяч и Кубок Короля будучи капитаном «Реала».

Начо, один сезон

Воспитанник клуба, первый после Икера Касильяса, кому удалось добраться до главной команды из команд низших категорий клуба. Отъезд Начо в Саудовскую Аравию означает передачу капитанской повязки Луке Модричу.