«Лука – чистое воплощение футбола»: Ракитич хочет, чтобы Хорватия взяла Евро ради Модрича

Совсем скоро стартует Евро-2024. К победе в соревновании сборную Хорватии вновь поведет Лука Модрич.

Иван Ракитич в интервью изданию AS осыпал комплиментами бывшего товарища по сборной:

«Что еще можно сказать о Луке Модриче? Подождите, схожу за словарем! Сложно подобрать слова, чтобы передать, насколько он великолепен. Независимо от того, болеете вы за «Мадрид» или нет, Лука выделяется как уникальная личность».

«Он чистое воплощение футбола, пример для детей, профессионалов и журналистов. Он заслуживает похвалы за все, чего он добился в «Мадриде» и сборной, а также за его отношение к окружающим. Все, кто любит футбол, хотят, чтобы он остался в «Мадриде» и Европе, тогда мы сможем наслаждаться его игрой. Он единственный в своем роде и несравненный.

Футбол задолжал Модричу титул со сборной Хорватии. Для него было бы очень важно выиграть Евро. Это будет особенный момент – увидеть, как Лука поднимает трофей».

Лука и Иван на клубном уровне долгие годы выступали за главных соперников в испанском футболе – «Мадрид» и «Барсу». Но клубные разногласия не помешали хорватам сохранить теплые отношения.

Модрич включил товарища по сборной в свою команду мечты – там Иван был единственным игроком, не имеющим отношения к «королевскому клубу».

А вы бы хотели увидеть победу Модрича на Евро?