Тео Эрнандес воспользуется любым шансом для перехода в «Реал». Он в курсе интереса Анчелотти

Защитник «Милана» Тео Эрнандес следит за интересом «Реала» к своей кандидатуре, утверждает испанское издание Sport.

Левый защитник знает об интересе королевского клуба к защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису. Он готов воспользоваться любым шансом, если эта сделка не состоится.

Однако, трансфер француза обойдется «Реалу» в приличную сумму. Ожидается, что мадридцам придется заплатить «Милану» около 60 миллионов евро.

Любопытно, что Эрнандес уже выступал за «Реал» в сезоне-2017/2018, но вскоре покинул клуб, не сумев закрепиться в основном составе.

Тео провел 219 матчей за «Милан», забив 29 голов и отдав 39 передач.