Серхио Рамос поздравил «Реал» с победой в ЛЧ и отдельно отметил нескольких игроков

Бывший капитан «Мадрида» Серхио Рамос не мог не поздравить Королевский клуб с очередной победой в Лиге чемпионов. 1 июня «Реал» обыграл «Боруссию» в финале на «Уэмбли» и завоевал 15-й кубок.

Серхио поздравил команду и особенно своих приятелей Начо, Карвахаля, Модрича и Крооса, для которых эта победа в финале Лиги чемпионов стала уже шестой.

«Настоящая история любви. Не пытайтесь понять. Поздравляю, «Реал Мадрид», - написал игрок «Севильи» в социальных сетях.

«4 легенды и 24 победы в ЛЧ! Поздравляю, зверюги!», - отдельно отметил приятелей Серхио.