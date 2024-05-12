«Маэстро, музыку!» Анчелотти зажигательно станцевал с командой на чемпионском параде «Реала»
«Реал» отметил 36-й титул чемпиона Ла Лиги большим парадом по Мадриду. Конечная точка торжества – фонтан Сибелес, где «королевский клуб» традиционно отмечает чемпионство.
К собравшимся болельщикам обратился Анчелотти. Дон Карло поблагодарил фанатов за поддержку, а закончил речь рассказом о своем желании: «У меня есть мечта: я хочу станцевать с Эдуардом Камавинга. Маэстро, музыку!»
Француз со смехом подошел к тренеру и пустился в пляс, когда над площадью зазвучала музыка. Вскоре к танцу присоединилась вся команда!
Футболисты и тренерский штаб кружили вокруг фонтана Сибелес.
Папа Карло начал отмечать титул еще неделю назад, когда «Реал» обыграл «Кадис» и досрочно оформил чемпионство. Тогда празднование решили отложить, ведь впереди был сложный матч с «Баварией». Но Анчелотти все равно станцевал с игроками в подтрибунке «Бернабеу».
Как думаете, еще увидим танцы Карлетто в этом сезоне?