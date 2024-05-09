🤣 Пока игроки «Реала» благодарили Хоселу за дубль, Рюдигер целовал монитор VAR. Что это значит? 😳

Мадридский «Реал» сегодня стал самым обсуждаемым спортивным клубом мира, а всё благодаря феноменальному камбэку в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией».

Среди игроков королевского клуба нашлись свои эмоциональные эпицентры. Помимо автора дубля Хоселу, с эмоциями не смог справиться Антонио Рюдигер. Впрочем, как это обычно бывает, у него это происходит в своём стиле.

Вы уже в курсе, как немец возвращался домой с «Сантьяго Бернабеу». А теперь посмотрите, кого он благодарил после финального свистка. Вернее, что.

Монитор VAR.

Рюдигер его поцеловал.