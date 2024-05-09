Рюдигер несется на «Уэмбли»: пытались догнать машину футболиста после мачта с «Баварией»🚘

«Реал Мадрид» одолел «Баварию» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и сыграет в финале на «Уэмбли» 1 июня.

«Мадрид» совершил уже традиционный камбэк на «Бернабеу» и вырвал победу в самой концовке матча, благодаря дублю Хоселу.

Антонио Рюдигер, безусловно, стал одним из героев полуфинала, яростно обороняя ворота «Мадрида». По окончании встречи болельщики заметили машину футболиста - немец летел на всех парах в Лондон, и кто из полицейских решился бы его остановить?