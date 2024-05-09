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Рюдигер берется за стул Алабы: 7 кадров безумного празднования «Мадрида» победы над «Баварией»📸

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Мадридский «Реал» победил «Баварию» со счетом 2:1 в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал.

Хоселу оформил дубль за три минуты в конце игры, и помог «сливочным» совершить еще один безумный камбэк.

Игроки «Мадрида» праздновали как сумасшедшие после финального свистка, и они имели на это право.

Тони Рюдигер отпраздновал это событие стулом, отдав дань уважения традиции травмированного Давида Алабы.

Наслаждайтесь фотографиями ниже.

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