Мадридский «Реал» почти точно выиграет Ла Лигу в этом сезоне. Мадридцы могут даже отпраздновать титул менее чем через 24 часа, если обыграют «Кадис» в воскресенье, а «Барселона» не победит «Жирону».

36-я победа «Реала» в Ла Лиге совпадет станет первой для нескольких игроков, несмотря на то, что в команде много многократных победителей.

Вот игроки «Мадрида», для которых титул чемпиона страны станет первым.

Джуд Беллингем. Англичанин был очень близок к этому в прошлом сезоне в составе «Дортмунда», но в последний день его забрала «Бавария».

Антонио Рюдигер. Немец выиграл Лигу чемпионов с «Челси», но никогда не выигрывал титул чемпиона ни в Англии, ни в Италии.

Хоселу. Нападающий прошел «Кастилью», но не прижился в первой команде. Это будет памятный момент для воспитанника.

Нико Пас. Молодой аргентинец забил первый гол за «Реал» в этом сезоне, скоро поднимет и первую Ла Лигу.

Арда Гюлер. До переезда в Испанию юноша выиграл несколько титулов в Турции, но это будет его первый трофей чемпионата.

Фран Гарсия. Испанец находится в том же положении, что и Хоселу: окончил «Кастилью», но так и не выиграл Ла Лигу. Это его момент.

Кепа. Как и Рюдигер, брал Лигу чемпионов с «Челси», но никогда не побеждал в чемпионате. Ни в АПЛ, ни до этого в Испании в составе «Бильбао».

Очередное доказательство, что переход в «Реал» – гарантия трофеев.