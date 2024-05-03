Рюдигер составил топ-5 лучших игроков «Мадрида» за все время. Криштиану Роналду оценил выбор Тони

Антонио Рюдигер стал гостем немецкого Sky Sport. Защитника попросили составить рейтинг лучших игроков «Мадрида» за всю историю. Но Тони формировал топ вслепую. Ему нужно было распределить по местам футболистов, чьи имена называет журналист.

Серхио Рамоса немец отправил на четвертую строчку, Рауля – на третью. Услышав имя Роналдо Назарио, защитник взял паузу, а затем определил бразильца на пятую позицию.

А вот над местом Криштиану Роналду Тони почти не думал, мгновенно отправив его на первое место. Вторая строчка осталась за Зинедином Зиданом.

Криштиану выбор Рюдигера оценил. В комментариях под видео он оставил эмодзи аплодисментов.

А как бы вы распределили этих игроков?