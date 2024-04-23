Диас и Вальверде заглянули на семейный праздник в дом Гюлера. Парней накормили кебабом и научили традиционному танцу

Федерико Вальверде и Браим Диас узнали, что значит турецкое гостеприимство. Футболисты «Мадрида» были приглашены на семейный праздник в дом Арды Гюлера.

Еду для гостей готовил шеф-повар популярной в Турции сети ресторанов Fiko.

Турецкую кухню игроки оценили.

Для полного погружения в культуру парней научили традиционному танцу. Халай – народный танец, который могут исполнять по несколько часов. Чем вам не кардиотренировка?

Турецкий вечер для игроков «Реала» прошел сразу после класико. Отличный способ отметить победу!