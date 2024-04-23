1 мин.

Диас и Вальверде заглянули на семейный праздник в дом Гюлера. Парней накормили кебабом и научили традиционному танцу

44

Федерико Вальверде и Браим Диас узнали, что значит турецкое гостеприимство. Футболисты «Мадрида» были приглашены на семейный праздник в дом Арды Гюлера.

Еду для гостей готовил шеф-повар популярной в Турции сети ресторанов Fiko.

Турецкую кухню игроки оценили.

Для полного погружения в культуру парней научили традиционному танцу. Халай – народный танец, который могут исполнять по несколько часов. Чем вам не кардиотренировка?

Турецкий вечер для игроков «Реала» прошел сразу после класико. Отличный способ отметить победу!

logoБраим Диас
logoФедерико Вальверде
logoАрда Гюлер
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoКлубы