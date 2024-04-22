Милитао и Вальверде провели юбилейный матч за «Реал Мадрид»

Прошедшее класико на «Бернабеу» стало 250-м матчем для Феде Вальверерде и 100-м в Ла Лиге для Эдера Милитао в составе «Мадрида».

Угуваец провел свой 250-й мачт за «Реал» во время шестого сезона в клубе. Сейчас у Феде за плечами уже 10 трофеев с командой. Его 250 матчей распределились следующим образом: 170 в Ла Лиге, 49 в Лиге чемпионов, 19 в Кубке Короля, 9 в Суперкубке Испании, 2 на Клубном чемпионате мира и 1 в Суперкубке Европы. Прошлый сезон получился самым активным в карьере Феде – он отыграл 56 матчей с командой, в этом сезоне у уругвайца пока 46 матчей.

Бразилец провел свой 100-й матч в Ла Лиге в составе «Реала», когда вышел на поле против «Барселоны» на 74-й минуте игры. Милитао проводит свой пятый сезон в Королевском клубе и у него за плечами 66 побед в чемпионате Испании, а также два чемпионства (2020 и 2022 г). В общей сложности Эдер сыграл 147 матчей за «Реал» и забил 7 голов в Ла Лиге.

По окончании матча Феде и Эдер получили памятные футболки из рук президента Флорентино Переса.