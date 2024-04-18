Рюдигер выиграл этот матч для «Реала»: сдержал Холанда, а в серии пенальти забил победный 11-метровый и помог Лунину взять удар Ковачича
Антонио съел Холанда.
«Манчестер Сити» уступил «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Родриго открыл счет на 12-й минуте, Кевин де Брюйне на 76-й сравнял счет.
Основное и дополнительное время не выявили победителя, а в серии пенальти успеха добились мадридцы – 4:3, голкипер Андрей Лунин дважды спас команду.
Одним из главных героев матча стал защитник Антонио Рюдигер - на поле он ничего не позволил сделать главной ударной силе «Сити» Эрлингу Холанду (у норвежца за две игры с «Реалом» лишь 11 точных передач), а в серии пенальти устроил фурор.
Сначала подсказал Лунину, куда пробьет Ковачич.
И правильно подсказал!
Марко лишь оставалось эффектно трясти губами.
А затем сам Рюдигер забил решающий удар - «Реал» в полуфинале.
значит фейки все те слухи, распускаемые сми!!!
старый кэп не подвёл старого босса и весь клуб!!!
Доку создавал, когда Дани уже заменили