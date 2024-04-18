Рюдигер выиграл этот матч для «Реала»: сдержал Холанда, а в серии пенальти забил победный 11-метровый и помог Лунину взять удар Ковачича

Антонио съел Холанда.

«Манчестер Сити» уступил «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Родриго открыл счет на 12-й минуте, Кевин де Брюйне на 76-й сравнял счет.

Основное и дополнительное время не выявили победителя, а в серии пенальти успеха добились мадридцы – 4:3, голкипер Андрей Лунин дважды спас команду.

Одним из главных героев матча стал защитник Антонио Рюдигер - на поле он ничего не позволил сделать главной ударной силе «Сити» Эрлингу Холанду (у норвежца за две игры с «Реалом» лишь 11 точных передач), а в серии пенальти устроил фурор.

Сначала подсказал Лунину, куда пробьет Ковачич.

И правильно подсказал!

Марко лишь оставалось эффектно трясти губами.

А затем сам Рюдигер забил решающий удар - «Реал» в полуфинале.