Вот это пушка Тчуамени! Реакция скамейки на «Реала» на победный мяч - 😅

Момент чистой магии от Орельена Тчуамени. Именно он добыл «Реалу» три очка в матче с «Мальоркой» на выезде дальним.

Всего за три минуты после начала второго тайма француз нанес потрясающий удар из-за штафной в правый верхний угол.

Реакция скамейки запасных «Мадрида» была бесценной - Винисиус и Эдуардо Камавинга остались под впечатлением от такого удара.

Третий гол Тчуамени в сезоне стал решающим для «Реала» и позволил им оторваться на восемь очков перед класико.