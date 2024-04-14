«Сукин ты сын». Почему Вальверде был зол на Диаса в матче с «Мальоркой»? Феде снова спас команду

В субботу «Реал Мадрид» одержал тяжелую победу над «Мальоркой» 1:0. Единственный гол в матче на 48-й минуте забил Орельен Тчуамени.

Но прежде чем француз забил победный мяч, у хозяев был открыть счет, и они бы это сделали, если бы не Феде Вальверде.

Во время атаки «Мадрида» Браим Диас потерял мяч, позволив «Мальорке» начать контратаку.

Браим отказался бороться за мяч... но Вальверде этого не сделал.

Уругваец спринтерским бегом преодолел всю длину поля, чтобы помочь обороне, и успешно остановил атаку, совершив решающий перехват.

Вальверде, явно уставший от спринта, крикнул Диасу: «Коснись мяча, сукин ты сын!».

Этот парень незаменим.