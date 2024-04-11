❤️‍🔥🔞 «Знаю, что «Мадрид» подписывает только лучшие таланты, поэтому они выбрали обладателя Ballon d'Whore». Чемпионка по сквирту объявила о переходе из «Челси» в «Реал»

Популярная британская модель, контентмейкер с цензом 18+ и фанатка «Челси» Астрид Ветт закончила самое неоднозначное направление своей деятельности.

Вы правильно подумали, больше девушка не болеет за «Челси».

Теперь, судя по соцсетям, британка фанатеет от мадридского «Реала».

Астрид переключилась на «Мадрид», о чем лично объявила подписчикам.

«Я хочу пойти по стопам Эдена Азара и Антонио Рюдигера. Но отмечу, что это не трансфер, а лишь аренда.

Знаю, что «Мадрид» подписывает только лучшие таланты, поэтому они выбрали обладателя Ballon d'Whore и главную чемпионку по сквирту всех времен», - заявила Ветт.

Любопытно, что девушка начала карьеру фанатки «Реала» с критики клуба. Ей не понравилось, что «сливочные» ограничились ничьей с «Манчестер Сити».

Если коротко: «Ничья - это ужасно».

Кстати. Ещё она за сборную Англии болеет!

Достойный трансфер?