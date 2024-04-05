«Я почти забыл». Вальверде признался, что не помнит чувства после гола - когда он забивал в последний раз?

В недавней беседе на YouTube-канале Residency Федерико Вальврде спросили, что он чувствует после забитого гола.

«Я почти забыл», - ответил уругваец. «Прошло много времени с тех пор, как я забивал в последний раз. Но это уникальное чувство».

Действительно, нынешний сезон выдался для полузащитника на редкость спокойным. В отличие от прошлой кампании, где он набрал 9+7 во всех турнирах, Вальверде с трудом удается повторить этот успех.

Когда же он забивал в последний раз?

Почти семь месяцев назад, 17 сентября, в матче против «Реал Сосьедада».

Пока это единственный гол в сезоне.

Надеемся, на следующей неделе Феде вспомнит, каково это - забивать, ведь «Реал Мадрид» точно не помешает один из его мастерских дальних ударов в матче с «Манчестер Сити».