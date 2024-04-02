Навас – на воротах, Роналдо – в атаке. Марсело составил идеальную команду из футболистов, с которыми делил поле

Марсело стал гостем подкаста Podpah. Бразильца попросили составить идеальную команду из футболистов, с которыми он когда-либо играл.

В ворота экс-защитник «Мадрида» поставил Кейлора Наваса. В центре обороны выйдет дуэт Серхио Рамоса и Тиаго Силвы. Справа расположится Рафинья, а слева – Роберто Карлос.

Возможно, определиться с полузащитой Марсело было проще всего. Бразилец выбрал легендарное трио «Реала» – Крооса, Каземиро и Модрича. Атаку возглавит Роналдо Назарио, а компанию ему составят Неймар и Криштиану Роналду.

Тренерами такого состава Марсело назначил Зинедина Зидана и Фернандо Диниза, который сейчас работает с бразильцем в «Флуминенсе».

Как вам такой составчик?