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Навас – на воротах, Роналдо – в атаке. Марсело составил идеальную команду из футболистов, с которыми делил поле

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Марсело стал гостем подкаста Podpah. Бразильца попросили составить идеальную команду из футболистов, с которыми он когда-либо играл.

В ворота экс-защитник «Мадрида» поставил Кейлора Наваса. В центре обороны выйдет дуэт Серхио Рамоса и Тиаго Силвы. Справа расположится Рафинья, а слева – Роберто Карлос.

Возможно, определиться с полузащитой Марсело было проще всего. Бразилец выбрал легендарное трио «Реала» – Крооса, Каземиро и Модрича. Атаку возглавит Роналдо Назарио, а компанию ему составят Неймар и Криштиану Роналду.

Тренерами такого состава Марсело назначил Зинедина Зидана и Фернандо Диниза, который сейчас работает с бразильцем в «Флуминенсе».

Как вам такой составчик?

logoЛука Модрич
logoСерхио Рамос
logoТиаго Силва
logoНеймар
logoЛа Лига
logoЗинедин Зидан
logoКлубы
logoРеал Мадрид
logoСборная Бразилии по футболу
logoТони Кроос
logoРоналдо
logoКриштиану Роналду
logoМарсело
logoКейлор Навас
logoРафинья