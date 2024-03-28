3 игрока основы «Реала» не тренировались с группой. Обновления по каждому

Три ключевых игрока «Реала» провели тренировку в закрытом помещении всего за 72 часа до матча Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао.

Джуд Беллингем, недавно вернувшийся с международных сборов в составе сборной Англии, провел восстановительную тренировку, прежде чем присоединиться к группе.

Он вернется в строй к воскресной игре, отбыв двухматчевую дисквалификацию после красной карточки в матче с «Валенсией».

Аналогичным образом - Феде Вальверде, который сыграл за сборную Уругвая всего два дня назад, по сообщениям, в порядке и не испытывает никаких проблем.

Что касается третьего игрока, тренировавшегося в помещении в этот четверг, то это Эдуардо Камавинга, который получил небольшое растяжение лодыжки в лагере сборной Франции.

Надеемся, что все три игрока попадут в заявку «Реала» в эти выходные.