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В матче с «Лас-Пальмас» «Мадрид» сделал десятый камбэк в сезоне. Анчелотти считает, что это многое говорит о скамейке «сливочных»

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«Мадрид» вновь сумел отыграться. В 22-м туре Ла Лиги «сливочные» отправились в гости к «Лас-Пальмас». Хозяева открыли счет на 53-й минуте встречи, вскоре Винисиус сравнял, а в концовке Тчуамени добыл для «сливочных» победу.

Орельен, кстати, 27 января отмечает свой день рождения. Французу исполнилось 24.

На послематчевой пресс-конференции Анчелотти высказался о результате:

«Пропущенный нами гол изменил все. Мы изменили подход и провели хорошую игру. «Лас-Пальмас» очень хорошо владеет мячом. Мы знали, что это будет сложно. Победа очень важна. Очень.

Десятый камбэк в сезоне? Это означает, что у нас есть хорошие и мотивированные игроки на скамейке запасных. Эти футболисты всегда помогают нам. Я смотрю на скамейку запасных и вижу много вариантов, много людей, способных изменить игру».

В чемпионате Испании «королевский клуб» сделал шесть камбэков, в Лиге чемпионов – три, еще один – в Суперкубке страны.

А вы согласны с мнение Анчелотти о запасных «Реала»?

1 комментарий
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Когда смотрю матчи мадрида - жду гола в его ворота, после этого начинается игра. Рамос и Бенз приучили, до свистка мадрид живой
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