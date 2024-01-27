В матче с «Лас-Пальмас» «Мадрид» сделал десятый камбэк в сезоне. Анчелотти считает, что это многое говорит о скамейке «сливочных»

«Мадрид» вновь сумел отыграться. В 22-м туре Ла Лиги «сливочные» отправились в гости к «Лас-Пальмас». Хозяева открыли счет на 53-й минуте встречи, вскоре Винисиус сравнял, а в концовке Тчуамени добыл для «сливочных» победу.

Орельен, кстати, 27 января отмечает свой день рождения. Французу исполнилось 24.

На послематчевой пресс-конференции Анчелотти высказался о результате:

«Пропущенный нами гол изменил все. Мы изменили подход и провели хорошую игру. «Лас-Пальмас» очень хорошо владеет мячом. Мы знали, что это будет сложно. Победа очень важна. Очень.

Десятый камбэк в сезоне? Это означает, что у нас есть хорошие и мотивированные игроки на скамейке запасных. Эти футболисты всегда помогают нам. Я смотрю на скамейку запасных и вижу много вариантов, много людей, способных изменить игру».

В чемпионате Испании «королевский клуб» сделал шесть камбэков, в Лиге чемпионов – три, еще один – в Суперкубке страны.

А вы согласны с мнение Анчелотти о запасных «Реала»?