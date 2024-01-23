Судейство «Реала» - главная тема последних дней, как можно анализировать ситуацию без хороших мемов?
Ответ - никак.
Что случилось? «Реал» дома горел «Альмерии» 0:2 после первого тайма, но в итоге вырвал победу (3:2). На результат сильно повлияли решения арбитра и работа ВАР: особые споры вызвал пенальти, заработанный «Мадридом», и гол Винисиуса, который, как показалось многим, был забит рукой.
После финального свистка защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес опубликовал в соцсетях вирусный кадр со смеющимся баскетболистом Шакилом О’Нилом.
Но это было только начало.
А вот на тему гола Винисиуса.
Как матч смотрелся фанатам «Барсы»
Про Флорентино Переса тоже не забыли.