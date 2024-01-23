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Судейство «Реала» - главная тема последних дней, как можно анализировать ситуацию без хороших мемов?

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Ответ - никак.

Что случилось? «Реал» дома горел «Альмерии» 0:2 после первого тайма, но в итоге вырвал победу (3:2). На результат сильно повлияли решения арбитра и работа ВАР: особые споры вызвал пенальти, заработанный «Мадридом», и гол Винисиуса, который, как показалось многим, был забит рукой.

После финального свистка защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес опубликовал в соцсетях вирусный кадр со смеющимся баскетболистом Шакилом О’Нилом.

Но это было только начало.

А вот на тему гола Винисиуса.

Как матч смотрелся фанатам «Барсы»

Про Флорентино Переса тоже не забыли.

28 комментариев
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Гифка про рестлинг огонь ))
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+21
рестлинг просто 1в1 передал весь матч за считанные секунды!😂👍😎
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+4
Ответ Jury Korobkov
Ну окей, решения спорные, но что делать Реалу? с пеной у рта доказывать судье, что не было пенальти или оспаривать гол Винисиуса?
заткнуть свой рот и не вякать про придуманного Негрейру, потому что по факту судьи всегда тянули за уши Реал и топили Барсу. Примеров уйма, но когда сам виновен, лучше пошуметь в прессе о прямом сопернике
+14
-11
+3
Ответ Alexander Sragovich
заткнуть свой рот и не вякать про придуманного Негрейру, потому что по факту судьи всегда тянули за уши Реал и топили Барсу. Примеров уйма, но когда сам виновен, лучше пошуметь в прессе о прямом сопернике
дай угадаю... любимый клуб Барселона?))
+7
-4
+3
Винни:"Это была рука Всевышнего!"
+3
-1
+2
прям точ в точ передали систему Реала, второе видео где игроки бегут с мячем в руках это будущее Реала)))😂😂😂
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Ответ TumanBay
Тож поржал😁
теперь я буду смотреть все матчи Реала с этого дня 😂 весёлые ребята
+1
0
+1
Ну окей, решения спорные, но что делать Реалу? с пеной у рта доказывать судье, что не было пенальти или оспаривать гол Винисиуса?
+2
-1
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Ответ predMBAPPE
рестлинг просто 1в1 передал весь матч за считанные секунды!😂👍😎
Тож поржал😁
+1
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+1
Если бы Барсе подсуживали также как реалу в прошлом матче ой ой ой что было бы
+1
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Гифка сделала мой день,спасибо 😁
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Ответ & Co1366
Винни:"Это была рука Всевышнего!"
Винни:"Это была рука Флойда!"
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Ответ Alexander Sragovich
И это тоже не по правилам?
ничего не имею против
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Ответ Alexander Sragovich
заткнуть свой рот и не вякать про придуманного Негрейру, потому что по факту судьи всегда тянули за уши Реал и топили Барсу. Примеров уйма, но когда сам виновен, лучше пошуметь в прессе о прямом сопернике
откуда знаешь что он придуман Негреайра? зато я уверен что ты по-любому знаешь что Перес всё купил?)
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Ответ Jury Korobkov
Ну окей, решения спорные, но что делать Реалу? с пеной у рта доказывать судье, что не было пенальти или оспаривать гол Винисиуса?
хотя бы просто молчать а не доказывать обратное да ещё и насмехаясь над всеми открыто
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Ответ Alexander Sragovich
И это тоже не по правилам?
Не по правилам опровергать доказаный факт выплат миллионов еврр второму в судейском комитете человеку в испанском футболе. Объяснить или оправдать этот факт барса не может, а ты видимо можешь) может поедешь в суд, там объяснишь людям, которые опираются на факты, зачем платить человеку в судейском руководстве миллионы евро годами)?
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вот поджёг Реал пердаки😁😁🥳Halla Madrid
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Комментарий удален модератором
Позорные мемы.И это они обвиняют барсу в выплатах судям
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реал выдумал дело нигрейро , как отвлекающий манёвр.
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перес не стесняется вот так вот в открытую мешок с деньгами отдавать судье? какой же позор.
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Вчера в матче Атлетико - Гранада Мората забил гол с офсайда, а на последних минутах за игру рукой в ворота матрасников не был назначен пенальти. Хави твой выход, ведь если бы Атлетико не купил судью, у вас было бы + 2 очка, или +3. Какая же несправедливость😁😁😁😁😁
+8
-8
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