Судейство «Реала» - главная тема последних дней, как можно анализировать ситуацию без хороших мемов?

Ответ - никак.

Что случилось? «Реал» дома горел «Альмерии» 0:2 после первого тайма, но в итоге вырвал победу (3:2). На результат сильно повлияли решения арбитра и работа ВАР: особые споры вызвал пенальти, заработанный «Мадридом», и гол Винисиуса, который, как показалось многим, был забит рукой.

После финального свистка защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес опубликовал в соцсетях вирусный кадр со смеющимся баскетболистом Шакилом О’Нилом.

Но это было только начало.

А вот на тему гола Винисиуса.

Как матч смотрелся фанатам «Барсы»

Про Флорентино Переса тоже не забыли.