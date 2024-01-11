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Выдающийся рывок Диаса на последних на 122 минуте. Тео и Васкес даже придумали ему новые прозвища

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После сенсационного выступления Браима Диаса в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико» Тео Эрнандес и Лукас Васкес придумали испанцу несколько забавных прозвищ.

Француз назвал его «Убраим Болт», а Лукас Васкес – «Ибраимович».

На последних минутах дополнительного времени атакующий полузащитник сумел догнать Яна Облака и с близкого расстояния попасть в пустые ворота. После этого он точно получит прибавку к скорости в FIFA!

В этом сезоне 24-летний футболист забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Реал Мадрид».

4 комментария
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Красавец, доиграл до конца за что и был вознагражден голом. Вообще шикарно выходит на поле, используя каждую минуту, отрабатывая за себя и за того парня.
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Отличная замена Асенсио. Я с самого начала верил в него, удачи парнишке)
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Догнал и обогнал
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реал все таки доказывает каждый раз какой он великий клуб
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