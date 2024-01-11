Выдающийся рывок Диаса на последних на 122 минуте. Тео и Васкес даже придумали ему новые прозвища
После сенсационного выступления Браима Диаса в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико» Тео Эрнандес и Лукас Васкес придумали испанцу несколько забавных прозвищ.
Француз назвал его «Убраим Болт», а Лукас Васкес – «Ибраимович».
На последних минутах дополнительного времени атакующий полузащитник сумел догнать Яна Облака и с близкого расстояния попасть в пустые ворота. После этого он точно получит прибавку к скорости в FIFA!
В этом сезоне 24-летний футболист забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Реал Мадрид».