Выдающийся рывок Диаса на последних на 122 минуте. Тео и Васкес даже придумали ему новые прозвища

После сенсационного выступления Браима Диаса в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико» Тео Эрнандес и Лукас Васкес придумали испанцу несколько забавных прозвищ.

Француз назвал его «Убраим Болт», а Лукас Васкес – «Ибраимович».

На последних минутах дополнительного времени атакующий полузащитник сумел догнать Яна Облака и с близкого расстояния попасть в пустые ворота. После этого он точно получит прибавку к скорости в FIFA!

В этом сезоне 24-летний футболист забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Реал Мадрид».