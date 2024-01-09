«Я бы сделал все, чтобы помочь команде»: Вальверде готов повторить тот самый фол на Морате

Поклонники испанского футбола могут готовиться к марафону мадридского дерби. «Реал» и «Атлетико» за месяц проведут три матча: в Суперкубке, Кубке и чемпионате Испании. Первая встреча столичных клубов состоится уже 10 января.

В преддверии матча к прессе вышел Федерико Вальверде. Журналисты спросили уругвайца, готов ли он повторить свой знаменитый фол на Морате из финала Суперкубка Испании 2020 года.

Основное время той встречи закончилось со счетом 0:0. Одним из важнейших эпизодов игры стало нарушение полузащитника «сливочных». На 115-й минуте Мората выходил один на один с Куртуа. Догнать Альваро у обороны «Мадрида» не было шансов, тогда Вальверде принял экстремальное решение – он срубил Морату близ штрафной, за что получил красную.

В серии одиннадцатиметровых «сливочные» оказались сильнее соперника, а Федерико был признан лучшим игроком матча.

Вальверде заявил, что готов повторить тот фол, если это будет необходимо:

«Конечно, я бы сделал это снова. Разумеется, нужно думать головой, но если команде нужна помощь... Я бы сделал это снова, конечно. Я бы сделал все, чтобы помочь команде».

Кстати, после финала 2020 года Федерико извинился перед Альваро за нарушение. А Симеоне подчеркнул, что на месте уругвайца любой поступил бы так же. Если верить изданию Marca, Морате после фола Вальверде было плохо.

Поэтому надеемся, что в грядущих встречах команд игроки обойдутся без подобного геройства.