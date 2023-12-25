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📹Во время перерыва в Ла Лиге Беллингем отправился на игру брата. Реакция Джуда на промах игрока «Сандерленда» − 🔥

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Сам бы он точно забил.

Пока Ла Лига отправилась на двухнедельные новогодние и рождественские каникулы, в расписании хавбека «Мадрида» Джуда Беллингема появилось много свободного времени. Учитывая, что АПЛ и чемпионшип на перерыв не ушли, а англичанин слишком любит футбол и родного брата, то выбор в пользу одного из матчей абсолютно неудивителен.

23 декабря «Сандерленд» дома играл против «Ковентри». Джоб Беллингем вышел в стартовом составе, отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился. «Ковентри» разгромил противника со счетом 3:0.

У «черных котов» был как минимум один шанс, чтобы забить: Джек Кларк протащил мяч до границы штрафной, ударил по воротам, вратарь неудачно отбил перед собой, а у Абдуллы Ба было достаточно времени, чтобы остановиться и после пробить. Он решил лупить слета и отправил мяч на трибуны.

После нескольких повторов режиссер решил показать реакцию Джуда Беллингема, который наблюдал за игрой с трибуны. Он вскочил на ноги, ожидая, что сейчас будет радоваться голу, но потом на его лице читались непонимание и разочарование.

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