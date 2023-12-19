«Ты не игрок мирового класса. Мы не будем платить тебе столько». В 2014-м гендир «Баварии» предпочел Кроосу другого немца – как у них дела?

В сезоне-2013/14 у Тони Крооса заканчивался контракт с «Баварией». Кроос заявлял, что всегда хотел играть играть в «Реале», но все равно пошел на переговоры о продлении контракта с мюнхенцами.

Генеральный директор «Баварии» Румменигге сказал Кроосу: «Мы не будем платить тебе больше 10 миллионов евро в год. Ты не игрок мирового класса».

Тогда Кроос уехал в «Мадрид», где уже давно стал легендой. «Бавария» предпочла Кроосу «золотого мальчика» Марио Гетце и платила ему даже больше, чем хотел Тони. Вскоре Марио оказался не нужен «Баварии» и вернулся «Дортмунд», а потом подписывался с ПСВ и «Антрайхтом».

После ухода Крооса «Бавария» лишь раз выигрывала Лигу чемпионов, и только дважды доходила до полуфинала. За это время Тони 4 раза помог «Реалу» выиграть ЛЧ и 8 лет держал высочайшую точность передач: больше 92%.

• сезон-2014/15: 92%

• сезон-2015/16: 94%

• сезон-2016/17: 92%

• сезон-2017/18: 93%

• сезон-2018/19: 93%

• сезон-2019/20: 93%

• сезон-2020/21: 94%

• сезон-2021/22: 95%

• сезон-2022/23: 95%